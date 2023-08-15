Национальная полиция опубликовала видео первых минут после обстрела Львова ранним утром 15 августа.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Правоохранители отметили, что сегодня львовяне в очередной раз проснулись под звуки взрывов, и патрульные совместно с другими службами на месте оказывали всю необходимую помощь гражданским.

На опубликованных кадрах полицейские выводили людей из пострадавшего от обстрела оккупантов дома. Как слышно из разговора правоохранителей, одна из квартир загорелась.

"Призываем не игнорировать сигналы воздушной тревоги, так как враг продолжает коварно уничтожать все на своем пути", – отметили в полиции.

Этой ночью были прилеты крылатых ракет во Львове, Луцке и Днепре. Россия била по промышленным предприятиям, пострадали жилые дома, есть погибшие. Смотрите фото последствий из Львова и Луцка.

По данным Воздушных сил, около 04:00 россияне ударили ракетами морского и воздушного базирования, всего зафиксировано не менее 28 пусков крылатых ракет разных типов.

Читайте также: ВМС: Ночные пуски "Калибров" были с "Адмирала Макарова", сейчас в море нет ракетоносителей

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.