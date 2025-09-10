СБУ: Посадовець НАБУ приховав квартиру в декларації, а його батьки виявилися громадянами Росії

НАБУ (Ілюстративне фото: пресслужба Бюро)

Викрито заступника керівника одного з підрозділів детективів Національного антикорупційного бюро, який намагався приховати нерухомість, куплену під час повномасштабної війни. Про це повідомила Служба безпеки України разом з Офісом Генпрокурора та Державним бюро розслідувань.

Як встановило розслідування, у грудні 2023 року родина посадовця придбала двокімнатну квартиру в одному з житлових комплексів Ужгорода за майже $100 000. Факт придбання підтвердився листуваннями працівника НАБУ з дружиною, словами продавця нерухомості та нотаріуса, а також іншими доказами.

За даними слідства, щоб приховати купівлю, дружина та посадовець НАБУ вирішили оформити право власності на матір своєї близької знайомої. У декларації за 2023 рік посадовець не вказав цю квартиру, попри факт проживання в ній своєї родини. А в декларації за 2024 рік вказав, що це орендована квартира. Однак, як з'ясували правоохоронці, людина, на яку було оформлено квартиру, не отримувала коштів за користування нею.

Посадовцю повідомили про підозру в умисному внесенні в декларацію неправдивих відомостей особою, яка уповноважена виконувати функції держави.

Окрім цього, правоохоронці з'ясували, що батьки посадовця НАБУ мають російські паспорти та проживають на тимчасово окупованій території. Однак цю інформацію він не вказував під час заповнення документів на допуск до державної таємниці, чим порушив закон.

