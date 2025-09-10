СБУ: Чиновник НАБУ скрыл квартиру в декларации, а его родители оказались гражданами России

Фигурант дела скрыл, что его родители живут в оккупации, чем нарушил закон

Разоблачен заместитель руководителя одного из подразделений детективов Национального антикоррупционного бюро, который пытался скрыть недвижимость, купленную во время полномасштабной войны. Об этом сообщила Служба безопасности Украины вместе с Офисом Генпрокурора и Государственным бюро расследований.

Как установило расследование, в декабре 2023 года семья чиновника приобрела двухкомнатную квартиру в одном из жилых комплексов Ужгорода за почти $100 000. Факт приобретения подтвердился переписками сотрудника НАБУ с женой, словами продавца недвижимости и нотариуса, а также другими доказательствами.

По данным следствия, чтобы скрыть покупку, жена и чиновник НАБУ решили оформить право собственности на мать своей близкой знакомой. В декларации за 2023 год чиновник не указал эту квартиру, несмотря на факт проживания в ней своей семьи. А в декларации за 2024 год указал, что это арендованная квартира. Однако, как выяснили правоохранители, человек, на которого была оформлена квартира, не получал средств за пользование ею.

Чиновнику сообщили о подозрении в умышленном внесении в декларацию ложных сведений лицом, уполномоченным выполнять функции государства.

Кроме этого, правоохранители выяснили, что родители чиновника НАБУ имеют российские паспорта и проживают на временно оккупированной территории. Однако эту информацию он не указывал при заполнении документов на допуск к государственной тайне, чем нарушил закон.

Фото: СБУ

Фото: СБУ