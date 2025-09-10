СБУ: Чиновник НАБУ скрыл квартиру в декларации, а его родители оказались гражданами России
НАБУ (Иллюстративное фото: пресс-служба Бюро)

Разоблачен заместитель руководителя одного из подразделений детективов Национального антикоррупционного бюро, который пытался скрыть недвижимость, купленную во время полномасштабной войны. Об этом сообщила Служба безопасности Украины вместе с Офисом Генпрокурора и Государственным бюро расследований.

Как установило расследование, в декабре 2023 года семья чиновника приобрела двухкомнатную квартиру в одном из жилых комплексов Ужгорода за почти $100 000. Факт приобретения подтвердился переписками сотрудника НАБУ с женой, словами продавца недвижимости и нотариуса, а также другими доказательствами.

По данным следствия, чтобы скрыть покупку, жена и чиновник НАБУ решили оформить право собственности на мать своей близкой знакомой. В декларации за 2023 год чиновник не указал эту квартиру, несмотря на факт проживания в ней своей семьи. А в декларации за 2024 год указал, что это арендованная квартира. Однако, как выяснили правоохранители, человек, на которого была оформлена квартира, не получал средств за пользование ею.

Данные правоохранителей
Скриншот СБУ

Чиновнику сообщили о подозрении в умышленном внесении в декларацию ложных сведений лицом, уполномоченным выполнять функции государства.

Кроме этого, правоохранители выяснили, что родители чиновника НАБУ имеют российские паспорта и проживают на временно оккупированной территории. Однако эту информацию он не указывал при заполнении документов на допуск к государственной тайне, чем нарушил закон.

Скриншот СБУ
Скриншот СБУ
Скриншот СБУ
Скриншот СБУ
Скриншот СБУ
Скриншот СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ

  • 8 сентября СБУ сообщила, что сотрудник Центрального аппарата НАБУ Виктор Гусаров, задержанный в июле, более 60 раз передавал секретную информацию бывшему заместителю руководителя охраны экс-президента Виктора Януковича, который сейчас работает на Федеральную службу безопасности России.

  • В НАБУ прокомментировали информацию и заявили, что это происходило задолго до начала работы Гусарова в Бюро.
