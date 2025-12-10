У 2025-му в Україні скасували 19 усиновлень та позбавили прав трьох прийомних батьків
В Україні передбачена процедура скасування усиновлення. У 2025 році були визнані недійсними або скасовані 19 усиновлень. Про це LIGA.net повідомили в Державній службі у справах дітей.
Станом на 30 жовтня 2025 року також три усиновлювачі були позбавлені батьківських прав. У 2024 році були скасовані або визнані недійсними 14 усиновлень, чотирьох усиновлювачі позбавили батьківських прав.
У Службі зазначили, що підстави для визнання усиновлення недійсним, скасування усиновлення та позбавлення усиновлювача батьківських прав передбачені статтями 236, 238, 242 Сімейного кодексу України.
Це може статися у випадках, коли, наприклад, не було отримано згоди дитини або батьків чи усиновлення виявилося фіктивним – без наміру створити сімейні відносини.
Також підставами можуть стати: суперечність інтересам дитини, наявність у дитини тяжкої хвороби, про яку усиновлювач не знав, або якщо стосунки між усиновлювачем і дитиною унеможливлюють їх спільне проживання.
Усиновлення повнолітнього може бути скасоване за згодою сторін або якщо сімейні відносини не склалися.
- У 2025 році в Україні всиновили до 1000 дітей. Ще понад 1500 сімей стоять у черзі на обліку.
- Загалом в Україні станом на кінець вересня 82 599 дітей перебувають у дитячих будинках та інших закладах подібного типу, серед них 14 631 дитина має інвалідність. Близько 25 000 із цих дітей перебувають у дитбудинках цілодобово, проте понад 20 000 із них мають батьків, які не позбавлені прав.
