У 2025-му в Україні скасували 19 усиновлень та позбавили прав трьох прийомних батьків

Законом передбачені підстави для того, щоб визнати всиновлення недійсним

Сім'я (Ілюстративне фото: freepik)

В Україні передбачена процедура скасування усиновлення. У 2025 році були визнані недійсними або скасовані 19 усиновлень. Про це LIGA.net повідомили в Державній службі у справах дітей.

Станом на 30 жовтня 2025 року також три усиновлювачі були позбавлені батьківських прав. У 2024 році були скасовані або визнані недійсними 14 усиновлень, чотирьох усиновлювачі позбавили батьківських прав.

У Службі зазначили, що підстави для визнання усиновлення недійсним, скасування усиновлення та позбавлення усиновлювача батьківських прав передбачені статтями 236, 238, 242 Сімейного кодексу України.

Це може статися у випадках, коли, наприклад, не було отримано згоди дитини або батьків чи усиновлення виявилося фіктивним – без наміру створити сімейні відносини.

Також підставами можуть стати: суперечність інтересам дитини, наявність у дитини тяжкої хвороби, про яку усиновлювач не знав, або якщо стосунки між усиновлювачем і дитиною унеможливлюють їх спільне проживання.

Усиновлення повнолітнього може бути скасоване за згодою сторін або якщо сімейні відносини не склалися.