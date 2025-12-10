В 2025-м в Украине отменили 19 усыновлений и лишили прав трех приемных родителей
В Украине предусмотрена процедура отмены усыновления. В 2025 году были признаны недействительными или отменены 19 усыновлений. Об этом LIGA.net сообщили в Государственной службе по делам детей.
По состоянию на 30 октября 2025 года также три усыновителя были лишены родительских прав. В 2024 году были отменены или признаны недействительными 14 усыновлений, четырех усыновители лишили родительских прав.
В Службе отметили, что основания для признания усыновления недействительным, отмены усыновления и лишения усыновителя родительских прав предусмотрены статьями 236, 238, 242 Семейного кодекса Украины.
Это может произойти в случаях, когда, например, не было получено согласие ребенка или родителей, либо усыновление оказалось фиктивным – без намерения создать семейные отношения.
Также основаниями могут стать: противоречие интересам ребенка, наличие у ребенка тяжелой болезни, о которой усыновитель не знал, или если отношения между усыновителем и ребенком делают невозможным их совместное проживание.
Усыновление совершеннолетнего может быть отменено по согласию сторон или если семейные отношения не сложились.
- В 2025 году в Украине усыновили до 1000 детей. Еще более 1500 семей стоят в очереди на учете.
- В целом в Украине по состоянию на конец сентября 82 599 детей находятся в детских домах и других учреждениях подобного типа, среди них 14 631 ребенок имеет инвалидность. Около 25 000 из этих детей находятся в детдомах круглосуточно, однако более 20 000 из них имеют родителей, которые не лишены прав.
