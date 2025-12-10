В 2025-м в Украине отменили 19 усыновлений и лишили прав трех приемных родителей

Законом предусмотрены основания для того, чтобы признать усыновление недействительным

Семья (Иллюстративное фото: freepik)

В Украине предусмотрена процедура отмены усыновления. В 2025 году были признаны недействительными или отменены 19 усыновлений. Об этом LIGA.net сообщили в Государственной службе по делам детей.

По состоянию на 30 октября 2025 года также три усыновителя были лишены родительских прав. В 2024 году были отменены или признаны недействительными 14 усыновлений, четырех усыновители лишили родительских прав.

В Службе отметили, что основания для признания усыновления недействительным, отмены усыновления и лишения усыновителя родительских прав предусмотрены статьями 236, 238, 242 Семейного кодекса Украины.

Это может произойти в случаях, когда, например, не было получено согласие ребенка или родителей, либо усыновление оказалось фиктивным – без намерения создать семейные отношения.

Также основаниями могут стать: противоречие интересам ребенка, наличие у ребенка тяжелой болезни, о которой усыновитель не знал, или если отношения между усыновителем и ребенком делают невозможным их совместное проживание.

Усыновление совершеннолетнего может быть отменено по согласию сторон или если семейные отношения не сложились.