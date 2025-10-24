Укрзалізниця попередила про затримки та зміни в русі поїздів через обстріли

Фото: ЕРА

Через масовані російські обстріли 24 жовтня низка поїздів курсуватимуть за зміненими маршрутами та з певними затримками. Про це попередила Укрзалізниця.

Ускладнено рух одразу в кількох регіонах, компанія задіює комбіноване транспортування, резервну тягу й подекуди об'їзні маршрути.

У Кіровоградській області в результаті нічного обстрілу пошкоджено залізничну інфраструктуру. Затримуються орієнтовно на понад дві години такі потяги:

→ №51/52 Одеса – Запоріжжя;

→ 3127/128 Львів – Запоріжжя;

→ №7/8 Харків – Одеса;

→ №53/54 Дніпро – Одеса.

У Харківській області через обмеження в русі, спричинені обстрілами, до Лозової потяги рухаються зміненим маршрутом із затримками, застосовується комбінована логістика.

Вночі на Харківщині автобусним сполученням доправили пасажирів поїзда №92/91 Краматорськ – Одеса – Краматорськ.

Змінив маршрут поїзд №103/104 Краматорськ – Львів. Попри затримку й обхідний шлях цим рейсом з Лозової евакуювали 19 маломобільних пасажирів, двох котів і собаку.

Надалі 24 жовтня об'їзним маршрутом через Мерефу із затримкою близько двох годин рухатимуться поїзди:

→ №102 Херсон – Краматорськ;

→ №104 Львів – Краматорськ;

→ №712 Київ – Краматорськ.

У Сумській області застосовується комбінована логістика. Пасажирів потягу №787 Терещенська – Київ доправляють автобусами до Конотопа, де організовано посадку до поїзда №779 Суми – Київ.