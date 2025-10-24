Укрзалізниця предупредила о задержках и изменениях в движении поездов из-за обстрелов

В результате очередных российских атак затруднено движение поездов сразу в нескольких регионах

Фото: ЕРА

Из-за массированных российских обстрелов 24 октября ряд поездов будут курсировать по измененным маршрутам и с определенными задержками. Об этом предупредила Укрзалізниця.

Затруднено движение сразу в нескольких регионах, компания задействует комбинированную транспортировку, резервную тягу и иногда объездные маршруты.

У Кировоградской области в результате ночного обстрела повреждена железнодорожная инфраструктура. Задерживаются ориентировочно более чем на два часа такие поезда:

→ №51/52 Одесса – Запорожье;

→ 3127/128 Львов – Запорожье;

→ №7/8 Харьков – Одесса;

→ №53/54 Днепр – Одесса.

У Харьковской области из-за ограничений в движении, вызванных обстрелами, в Лозовую поезда движутся по измененному маршруту с задержками, применяется комбинированная логистика.

Ночью в Харьковской области автобусным сообщением доставили пассажиров поезда №92/91 Краматорск – Одесса – Краматорск.

Изменил маршрут поезд №103/104 Краматорск – Львов. Несмотря на задержку и обходной путь этим рейсом из Лозовой эвакуировали 19 маломобильных пассажиров, двух котов и собаку.

В дальнейшем 24 октября по объездному маршруту через Мерефу с задержкой около двух часов будут двигаться поезда:

→ №102 Херсон – Краматорск;

→ №104 Львов – Краматорск;

→ №712 Киев – Краматорск.

У Сумской области применяется комбинированная логистика. Пассажиров поезда №787 Терещенская – Киев доставляют автобусами до Конотопа, где организована посадка к поезду №779 Сумы – Киев.