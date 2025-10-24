Укрзалізниця предупредила о задержках и изменениях в движении поездов из-за обстрелов
Из-за массированных российских обстрелов 24 октября ряд поездов будут курсировать по измененным маршрутам и с определенными задержками. Об этом предупредила Укрзалізниця.
Затруднено движение сразу в нескольких регионах, компания задействует комбинированную транспортировку, резервную тягу и иногда объездные маршруты.
У Кировоградской области в результате ночного обстрела повреждена железнодорожная инфраструктура. Задерживаются ориентировочно более чем на два часа такие поезда:
→ №51/52 Одесса – Запорожье;
→ 3127/128 Львов – Запорожье;
→ №7/8 Харьков – Одесса;
→ №53/54 Днепр – Одесса.
У Харьковской области из-за ограничений в движении, вызванных обстрелами, в Лозовую поезда движутся по измененному маршруту с задержками, применяется комбинированная логистика.
Ночью в Харьковской области автобусным сообщением доставили пассажиров поезда №92/91 Краматорск – Одесса – Краматорск.
Изменил маршрут поезд №103/104 Краматорск – Львов. Несмотря на задержку и обходной путь этим рейсом из Лозовой эвакуировали 19 маломобильных пассажиров, двух котов и собаку.
В дальнейшем 24 октября по объездному маршруту через Мерефу с задержкой около двух часов будут двигаться поезда:
→ №102 Херсон – Краматорск;
→ №104 Львов – Краматорск;
→ №712 Киев – Краматорск.
У Сумской области применяется комбинированная логистика. Пассажиров поезда №787 Терещенская – Киев доставляют автобусами до Конотопа, где организована посадка к поезду №779 Сумы – Киев.
- Россия регулярно атакует украинскую энергетику и железнодорожную инфраструктуру.
- По всей Украине снова действуют графики отключений света – впервые с декабря 2024 года.
