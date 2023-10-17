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13 українців стали жертвами терористів ХАМАС в Ізраїлі – Зеленська

Этот материал также доступен на русском
17.10.2023, 17:29
13 українців стали жертвами терористів ХАМАС в Ізраїлі – Зеленська - Фото
Ізраїль (Фото - ЕРА)

Станом на 17 жовтня відомо вже про 13 українців, загиблих в Ізраїлі через напад терористів ХАМАС. Про це повідомила перша леді Олена Зеленська.

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Зеленська провела телефонну розмову з першою леді Ізраїлю Міхаль Герцог.

"Уже відомо, що серед жертв терористів – 13 громадян України. Серед поранених – хлопчик, мама якого загинула під час нападу терористів", – повідомила Зеленська.

Вона додала, що "терор має програти, а кожна країна, у якій цінують життя, має вистояти".

  • 7 жовтня 2023 року ХАМАС здійснив найбільшу за останні роки атаку на Ізраїль, назвавши це вторгнення "Потоп Аль-Акси".
  • Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що у відповідь почала операцію "Залізні мечі". 8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни.
  • Станом на 13 жовтня було підтверджено загибель в Ізраїлі 12 українців

Читайте також: Ізраїль. Що робити українцям, які перебувають у країні – інструкція МЗС

Оксана Житнюк
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війнаОлена ЗеленськаІзраїльХАМАСзагиблі
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