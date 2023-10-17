13 українців стали жертвами терористів ХАМАС в Ізраїлі – Зеленська
17.10.2023, 17:29
Ізраїль (Фото - ЕРА)
Станом на 17 жовтня відомо вже про 13 українців, загиблих в Ізраїлі через напад терористів ХАМАС. Про це повідомила перша леді Олена Зеленська.
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Зеленська провела телефонну розмову з першою леді Ізраїлю Міхаль Герцог.
"Уже відомо, що серед жертв терористів – 13 громадян України. Серед поранених – хлопчик, мама якого загинула під час нападу терористів", – повідомила Зеленська.
Вона додала, що "терор має програти, а кожна країна, у якій цінують життя, має вистояти".
- 7 жовтня 2023 року ХАМАС здійснив найбільшу за останні роки атаку на Ізраїль, назвавши це вторгнення "Потоп Аль-Акси".
- Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що у відповідь почала операцію "Залізні мечі". 8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни.
- Станом на 13 жовтня було підтверджено загибель в Ізраїлі 12 українців.
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