13 украинцев стали жертвами террористов ХАМАС в Израиле – Зеленская

По состоянию на 17 октября известно уже о 13 украинцах, погибших в Израиле из-за нападения террористов ХАМАС. Об этом сообщила первая леди Елена Зеленская.

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Зеленская провела телефонный разговор с первой леди Израиля Михаль Герцог.

"Уже известно, что среди жертв террористов – 13 граждан Украины. Среди раненых – мальчик, мама которого погибла во время нападения террористов", – сообщила Зеленская.

Она добавила, что "террор должен проиграть, а каждая страна, в которой ценят жизнь, должна выстоять".

7 октября 2023 года ХАМАС совершил самую большую за последние годы атаку на Израиль, назвав это вторжение "Потоп Аль-Аксы".

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что в ответ начала операцию "Железные мечи". 8 октября правительство Израиля официально объявило о состоянии войны.

По состоянию на 13 октября была подтверждена гибель в Израиле 12 украинцев.

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