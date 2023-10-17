UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

13 украинцев стали жертвами террористов ХАМАС в Израиле – Зеленская

Цей матеріал також доступний українською
17.10.2023, 17:29
13 украинцев стали жертвами террористов ХАМАС в Израиле – Зеленская - Фото
Израиль (Фото - ЕРА)

По состоянию на 17 октября известно уже о 13 украинцах, погибших в Израиле из-за нападения террористов ХАМАС. Об этом сообщила первая леди Елена Зеленская.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Зеленская провела телефонный разговор с первой леди Израиля Михаль Герцог.

"Уже известно, что среди жертв террористов – 13 граждан Украины. Среди раненых – мальчик, мама которого погибла во время нападения террористов", – сообщила Зеленская.

Она добавила, что "террор должен проиграть, а каждая страна, в которой ценят жизнь, должна выстоять".

  • 7 октября 2023 года ХАМАС совершил самую большую за последние годы атаку на Израиль, назвав это вторжение "Потоп Аль-Аксы".
  • Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что в ответ начала операцию "Железные мечи". 8 октября правительство Израиля официально объявило о состоянии войны.
  • По состоянию на 13 октября была подтверждена гибель в Израиле 12 украинцев.

Читайте также: Израиль. Что делать находящимся в стране украинцам – инструкция МИД

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ИзраильвойнапогибшиехамасЕлена Зеленская
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 