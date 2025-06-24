Аналітик Краєв про "перемир’я" на Близькому Сході: Результату немає, проте є гучні заяви Трампа

У питанні перемир'я між Іраном та Ізраїлем є видавання бажаного за дійсне з боку президента США, стверджує експерт

Робота ППО в Ізраїлі (Фото: Atef Safadi/EPA)

Перемир’я між Іраном та Ізраїлем протрималося менше кількох годин, і єдине, що сталося, – президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив про свої досягнення. Таку думку в коментарі LIGA.net висловив керівник програми "Північна Америка" в Раді зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв.

За його словами, для Трампа не обов’язкові результати, але важливо показати, що він щось робить і чогось досягає, – "я обіцяв завершувати війни й роблю це". Аналітик згадав про те, що американський президент до конфлікту на Близькому Сході нещодавно долучився сам.

Він зазначив, що як і у випадку з Україною, Трамп спочатку накинувся не на ворога, Іран, а на союзника, Ізраїль, у порушенні перемир’я.

"Так само заявляє щодо російської агресії, коли закликає жертву та агресора до стриманості. Особливих результатів перемир’я не має, проте є трампівські гучні заяви, видавання бажаного за дійсне", – сказав Краєв.

Протягом 10 днів Іран та Ізраїль обмінювалися ударами, а в ніч проти 24 червня Трамп заявив про досягнення перемир'я, але вже вранці ізраїльська армія повідомила, що Іран запустив ракети по країні.

Згодом Трамп сказав, що перемир'я почало діяти. Приблизно за годину армія Ізраїлю знову повідомила, що Іран запустив ракети.

Ізраїль також визнав, що завдав удару по радіолокаційній установці неподалік від Тегерана після початку дії припинення вогню.

Президент США розкритикував Іран та Ізраїль через те, що вони не дотримуються перемир’я.