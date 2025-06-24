Аналітик Краєв про "перемир’я" на Близькому Сході: Результату немає, проте є гучні заяви Трампа
Перемир’я між Іраном та Ізраїлем протрималося менше кількох годин, і єдине, що сталося, – президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив про свої досягнення. Таку думку в коментарі LIGA.net висловив керівник програми "Північна Америка" в Раді зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв.
За його словами, для Трампа не обов’язкові результати, але важливо показати, що він щось робить і чогось досягає, – "я обіцяв завершувати війни й роблю це". Аналітик згадав про те, що американський президент до конфлікту на Близькому Сході нещодавно долучився сам.
Він зазначив, що як і у випадку з Україною, Трамп спочатку накинувся не на ворога, Іран, а на союзника, Ізраїль, у порушенні перемир’я.
"Так само заявляє щодо російської агресії, коли закликає жертву та агресора до стриманості. Особливих результатів перемир’я не має, проте є трампівські гучні заяви, видавання бажаного за дійсне", – сказав Краєв.
- Протягом 10 днів Іран та Ізраїль обмінювалися ударами, а в ніч проти 24 червня Трамп заявив про досягнення перемир'я, але вже вранці ізраїльська армія повідомила, що Іран запустив ракети по країні.
- Згодом Трамп сказав, що перемир'я почало діяти. Приблизно за годину армія Ізраїлю знову повідомила, що Іран запустив ракети.
- Ізраїль також визнав, що завдав удару по радіолокаційній установці неподалік від Тегерана після початку дії припинення вогню.
- Президент США розкритикував Іран та Ізраїль через те, що вони не дотримуються перемир’я.