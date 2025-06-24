Краев о "перемирии" на Ближнем Востоке: Результата нет, но есть громкие заявления Трампа
Перемирие между Ираном и Израилем продержалось менее нескольких часов, и единственное, что произошло, – президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о своих достижениях. Такое мнение в комментарии LIGA.net выразил руководитель программы "Северная Америка" в Совете внешней политики "Украинская призма" Александр Краев.
По его словам, для Трампа не обязательны результаты, но важно показать, что он что-то делает и чего-то достигает, – "я обещал завершать войны и делаю это". Аналитик вспомнил, что американский президент к конфликту на Ближнем Востоке недавно присоединился сам.
Он отметил, что, как и в случае с Украиной, Трамп сначала набросился не на врага, Иран, а на союзника, Израиль, в нарушении перемирия.
"Также заявляет по поводу российской агрессии, когда призывает жертву и агрессора к сдержанности. Особых результатов перемирие не имеет, однако есть трамповские громкие заявления, выдавание желаемого за действительное", – сказал Краев.
- В течение 10 дней Иран и Израиль обменивались ударами, а в ночь на 24 июня Трамп заявил о достижении перемирия, но уже утром израильская армия сообщила, что Иран запустил ракеты по стране.
- Впоследствии Трамп сказал, что перемирие начало действовать. Приблизительно через час армия Израиля вновь сообщила, что Иран запустил ракеты.
- Израиль также признал, что нанес удар по радиолокационной установке вблизи Тегерана после начала действия прекращения огня.
- Президент США раскритиковал Иран и Израиль за то, что они не соблюдают перемирия.