Краев о "перемирии" на Ближнем Востоке: Результата нет, но есть громкие заявления Трампа

В вопросе перемирия между Ираном и Израилем есть выдавание желаемого за действительное со стороны президента США, утверждает эксперт

Работа ПВО в Израиле (Фото: Atef Safadi/EPA)

Перемирие между Ираном и Израилем продержалось менее нескольких часов, и единственное, что произошло, – президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о своих достижениях. Такое мнение в комментарии LIGA.net выразил руководитель программы "Северная Америка" в Совете внешней политики "Украинская призма" Александр Краев.

По его словам, для Трампа не обязательны результаты, но важно показать, что он что-то делает и чего-то достигает, – "я обещал завершать войны и делаю это". Аналитик вспомнил, что американский президент к конфликту на Ближнем Востоке недавно присоединился сам.

Он отметил, что, как и в случае с Украиной, Трамп сначала набросился не на врага, Иран, а на союзника, Израиль, в нарушении перемирия.

"Также заявляет по поводу российской агрессии, когда призывает жертву и агрессора к сдержанности. Особых результатов перемирие не имеет, однако есть трамповские громкие заявления, выдавание желаемого за действительное", – сказал Краев.

В течение 10 дней Иран и Израиль обменивались ударами, а в ночь на 24 июня Трамп заявил о достижении перемирия, но уже утром израильская армия сообщила, что Иран запустил ракеты по стране.

Впоследствии Трамп сказал, что перемирие начало действовать. Приблизительно через час армия Израиля вновь сообщила, что Иран запустил ракеты.

Израиль также признал, что нанес удар по радиолокационной установке вблизи Тегерана после начала действия прекращения огня.

Президент США раскритиковал Иран и Израиль за то, что они не соблюдают перемирия.