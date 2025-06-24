Краев о "перемирии" на Ближнем Востоке: Результата нет, но есть громкие заявления Трампа
Работа ПВО в Израиле (Фото: Atef Safadi/EPA)

Перемирие между Ираном и Израилем продержалось менее нескольких часов, и единственное, что произошло, – президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о своих достижениях. Такое мнение в комментарии LIGA.net выразил руководитель программы "Северная Америка" в Совете внешней политики "Украинская призма" Александр Краев.

По его словам, для Трампа не обязательны результаты, но важно показать, что он что-то делает и чего-то достигает, – "я обещал завершать войны и делаю это". Аналитик вспомнил, что американский президент к конфликту на Ближнем Востоке недавно присоединился сам.

Он отметил, что, как и в случае с Украиной, Трамп сначала набросился не на врага, Иран, а на союзника, Израиль, в нарушении перемирия.

"Также заявляет по поводу российской агрессии, когда призывает жертву и агрессора к сдержанности. Особых результатов перемирие не имеет, однако есть трамповские громкие заявления, выдавание желаемого за действительное", – сказал Краев.

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