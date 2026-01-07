AP і WP пишуть про близько 75 жертв у Венесуелі й поранення сімох американських військових

Операція США в Каракасі призвела до жертв серед місцевих, венесуельських та кубинських сил. Деякі військові Штатів отримали поранення

Похорон загиблого мирного жителя у Венесуелі (Фото: EPA / MIGUEL GUTIÉRREZ)

Під час американської операції в Каракасі 3 січня загинули близько 75 осіб, ще семеро американських військовослужбовців зазнали поранень. Про це повідомили The Washington Post за посиланням на неназваних офіційних осіб США та Associated Press з посиланням на Пентагон.

Один зі співрозмовників WP повідомив про щонайменше 67 загиблих під час рейду, інший назвав цифру від 75 до 80 осіб. За словами співрозмовників, ці дані враховують венесуельські та кубинські сили безпеки, а також цивільних осіб, які опинилися в зоні бойових дій.

За інформацією WP, значна частина втрат сталася під час перестрілки в резиденції Мадуро в Каракасі в ході операції.

Неназваний американський чиновник повідомив АР, що семеро військовослужбовців США отримали вогнепальні та осколкові поранення. П’ятеро з них уже повернулися до служби, ще двоє одужують.

Рейд був здійснений бійцями спецпідрозділу "Дельта" спільно з військовими 75 полку рейнджерів і 160 авіаційного полку спеціальних операцій, який виконує найнебезпечніші військові місії. Вертольоти злітали з військових кораблів поблизу узбережжя Венесуели та рухалися низько над водою з метою уникнення їх виявлення.