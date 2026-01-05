Трамп підтвердив "багато смертей" кубинців під час операції проти Венесуели
Президент США Дональд Трамп підтвердив "багато смертей" кубинців під час операції проти Венесуели. Про це він повідомив журналістам на борту Air Force One.
На запитання журналістів, чи знає він точну кількість загиблих кубинців, Трамп відповів негативно.
"Знаєте, вчора було вбито багато кубинців... З нашого боку загиблих не було, але на іншій стороні, на жаль, було багато смертей. Багато кубинців загинуло, намагаючись захистити його (президента Венесуели Ніколаса Мадуро. – Ред.)", – сказав Трамп.
Водночас кубинський уряд заявив про загибель 32 осіб під час протистояння операції США – всі вони були службовцями армії та розвідслужб країни. А влада Гавани оголосила про дводенну національну жалобу 5 і 6 січня.
"Вірні своїм обов'язкам, пов'язаним із гарантуванням безпеки та захистом, наші співвітчизники з гідністю і героїзмом виконали свій обов'язок і полягли після запеклого опору в прямій сутичці з нападниками або внаслідок бомбардувань", – заявили в уряді.
- У ніч на 3 січня в столиці Венесуели, Каракасі, звучали вибухи. Повідомлялося про часткове знеструмлення і прольоти авіації.
- Пізніше президент США Дональд Трамп заявив, що диктатора Венесуели Ніколаса Мадуро схопили, вивезли з Венесуели й доставили в СІЗО у Нью-Йорка.
- За даними The New York Times, унаслідок операції США у Венесуелі загинули щонайменше 40 осіб.
- Трамп не виключив нову операцію США – на цей раз проти Колумбії.
