Трамп подтвердил "много смертей" кубинцев в ходе операции против Венесуэлы
Президент США Дональд Трамп подтвердил "много смертей" кубинцев во время операции против Венесуэлы. Об этом он сообщил журналистам на борту Air Force One.
На вопрос журналистов, знает ли он точное количество погибших кубинцев, Трамп ответил отрицательно.
"Знаете, вчера было убито много кубинцев... С нашей стороны погибших не было, но на другой стороне, к сожалению, было много смертей. Много кубинцев погибло, пытаясь защитить его (президента Венесуэлы Николаса Мадуро. – Ред.)", – сказал Трамп.
В то же время кубинское правительство заявило о гибели 32 человек в ходе противостояния операции США – все они были служащими армии и разведслужб страны. А власти Гаваны объявили о двухдневном национальном трауре 5 и 6 января.
"Верные своим обязанностям, связанным с обеспечением безопасности и защитой, наши соотечественники с достоинством и героизмом исполнили свой долг и пали после ожесточенного сопротивления в прямой схватке с нападающими или в результате бомбардировок", – заявили в правительстве.
- В ночь на 3 января в столице Венесуэлы, Каракасе, звучали взрывы. Сообщалось о частичном обесточивании и пролетах авиации.
- Позже президент США Дональд Трамп заявил, что диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро схватили, вывезли из Венесуэлы и доставили в СИЗО в Нью-Йорке.
- По данным The New York Times, в результате операции США в Венесуэле погибли по меньшей мере 40 человек.
- Трамп не исключил новой операции США – на этот раз против Колумбии.
Комментарии (0)