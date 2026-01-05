Трамп подтвердил "много смертей" кубинцев в ходе операции против Венесуэлы

Спецоперация США в Венесуэле (Фото: EPA / Olga Fedorova)

Президент США Дональд Трамп подтвердил "много смертей" кубинцев во время операции против Венесуэлы. Об этом он сообщил журналистам на борту Air Force One.

На вопрос журналистов, знает ли он точное количество погибших кубинцев, Трамп ответил отрицательно.

"Знаете, вчера было убито много кубинцев... С нашей стороны погибших не было, но на другой стороне, к сожалению, было много смертей. Много кубинцев погибло, пытаясь защитить его (президента Венесуэлы Николаса Мадуро. – Ред.)", – сказал Трамп.

В то же время кубинское правительство заявило о гибели 32 человек в ходе противостояния операции США – все они были служащими армии и разведслужб страны. А власти Гаваны объявили о двухдневном национальном трауре 5 и 6 января.

"Верные своим обязанностям, связанным с обеспечением безопасности и защитой, наши соотечественники с достоинством и героизмом исполнили свой долг и пали после ожесточенного сопротивления в прямой схватке с нападающими или в результате бомбардировок", – заявили в правительстве.