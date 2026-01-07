AP и WP пишут об около 75 жертвах в Венесуэле и ранении семерых американских военных

Похороны погибшего мирного жителя в Венесуэле (Фото: EPA / MIGUEL GUTIÉRREZ)

Во время американской операции в Каракасе 3 января погибли около 75 человек, еще семь американских военнослужащих получили ранения. Об этом сообщили The Washington Post со ссылкой на неназванных официальных лиц США и Associated Press со ссылкой на Пентагон.

Один из собеседников WP сообщил о по меньшей мере 67 погибших во время рейда, другой назвал цифру от 75 до 80 человек. По словам собеседников, эти данные учитывают венесуэльские и кубинские силы безопасности, а также гражданских лиц, оказавшихся в зоне боевых действий.

По информации WP, значительная часть потерь произошла во время перестрелки в резиденции Мадуро в Каракасе в ходе операции.

Неназванный американский чиновник сообщил АР, что семеро военнослужащих США получили огнестрельные и осколочные ранения. Пятеро из них уже вернулись к службе, еще двое выздоравливают.

Рейд был осуществлен бойцами спецподразделения "Дельта" совместно с военными 75 полка рейнджеров и 160 авиационного полка специальных операций, который выполняет самые опасные военные миссии. Вертолеты взлетали с военных кораблей вблизи побережья Венесуэлы и двигались низко над водой во избежание их обнаружения.