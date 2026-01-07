AP и WP пишут об около 75 жертвах в Венесуэле и ранении семерых американских военных
Во время американской операции в Каракасе 3 января погибли около 75 человек, еще семь американских военнослужащих получили ранения. Об этом сообщили The Washington Post со ссылкой на неназванных официальных лиц США и Associated Press со ссылкой на Пентагон.
Один из собеседников WP сообщил о по меньшей мере 67 погибших во время рейда, другой назвал цифру от 75 до 80 человек. По словам собеседников, эти данные учитывают венесуэльские и кубинские силы безопасности, а также гражданских лиц, оказавшихся в зоне боевых действий.
По информации WP, значительная часть потерь произошла во время перестрелки в резиденции Мадуро в Каракасе в ходе операции.
Неназванный американский чиновник сообщил АР, что семеро военнослужащих США получили огнестрельные и осколочные ранения. Пятеро из них уже вернулись к службе, еще двое выздоравливают.
Рейд был осуществлен бойцами спецподразделения "Дельта" совместно с военными 75 полка рейнджеров и 160 авиационного полка специальных операций, который выполняет самые опасные военные миссии. Вертолеты взлетали с военных кораблей вблизи побережья Венесуэлы и двигались низко над водой во избежание их обнаружения.
- В ночь на 3 января США начали спецоперацию в Венесуэле. Диктатора страны Мадуро и его жену схватили и вывезли в Штаты, их обвинили в наркоторговле.
- 5 января состоялся первый суд над Мадуро, он не признал себя виновным. Следующее заседание назначено на 17 марта. Супруги будут оставаться под стражей.
- Кубинское правительство заявило о гибели 32 человек во время противостояния операции США – все они были служащими армии и разведслужб страны. Трамп подтвердил "много смертей" среди кубинцев, в то же время подчеркнул, что со стороны США обошлось без жертв.
Комментарии (0)