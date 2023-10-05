Армія США витратить $3,4 млрд на виробництво снарядів, $2,5 млрд — на артснаряди 155 мм

США планують витратити $3,4 млрд для розширення виробництва снарядів, а $2,5 млрд підуть на виробництво 155-мм артилерійських снарядів, щоб вийти на показник 100 000 боєприпасів на місяць. Про це повідомляє Bloomberg.

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Видання пише, що до початку російського вторгнення максимальні потужності американських виробників складали 14 000 одиниць на місяць. Постійна передача боєприпасів Україні виснажили американські запаси.

Завдяки підтримці Конгресу армія США вже отримала контракти на суму в $3,4 млрд для розширення промислового потенціалу.

Керівник закупівель армії США Дуглас Буш повідомив, що $2,5 млрд підуть на збільшення виробництво 155-мм артилерійських снарядів.

Окрім розширення об’ємів виробництва, в армії США планують наростити виробництво металевих гільз на підприємствах у штаті Пенсильванія. Буш вважає, що це станеться завдяки збільшенню кількості змін та використанню нової техніки.

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Також військові США планують залучити більшу кількість підприємств. Компанія IMT Defense, яка виробляє металеві деталі та розташована у Канаді, почне працювати вже на початку наступного року.

Ще одним важливим компонентом для нарощування виробництва снарядів є вибухові речовини. Армія США планує збільшити об’єми IMX, який є набагато безпечнішим у зберіганні та використанні за тротил.

Також Дуглас Буш підтвердив нещодавню інформацію у медіа, що США планують збільшити кількість вироблених снарядів у кілька етапів.

За його словами, наразі США здатні наростити об’єм з 28 000 до 36 000 одиниць на місяць, а пізніше промислові потужності можуть вийти на показники з 48 000 до 57 000.

Буш впевнений, що на початку 2025 року кількість вироблених снарядів перетне позначку в 80 000 снарядів, а до кінця того ж року виросте до 100 000 на місяць.

30 вересня 2023 року у Києві відбувся Форум оборонних індустрій. Під час заходу були присутні представники 38 компаній з 19 країн. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що було підписано понад 20 угод з компаніями-партнерами.

Основними аспектами розвитку українського ВПК будуть виробництва порохів, власних артилерійських снарядів, систем ППО, наземних і морських дронів, а також навчання українського персоналу.

Того ж дня Зеленський повідомив, що Україна почала виробляти артилерійські системи та снаряди 155 мм.

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