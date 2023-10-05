Армия США потратит $3,4 млрд на производство снарядов, $2,5 млрд — на артснаряды 155 мм

США планируют потратить $3,4 млрд на расширение производства снарядов, а $2,5 млрд пойдут на производство 155-мм артиллерийских снарядов

Снаряды 155 мм (фото – EPA)

США планируют потратить $3,4 млрд на расширение производства снарядов, а $2,5 млрд пойдут на производство 155-мм артиллерийских снарядов, чтобы выйти на показатель 100 000 боеприпасов в месяц. Об этом сообщает Bloomberg.

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К началу российского вторжения максимальные мощности американских производителей составляли 14 000 единиц в месяц. Постоянная передача боеприпасов Украине истощила американские запасы.

Благодаря поддержке Конгресса, армия США уже получила контракты на сумму в $3,4 млрд для расширения промышленного потенциала.

Руководитель закупок армии США Дуглас Буш сообщил, что $2,5 млрд пойдут на увеличение производства 155-мм артиллерийских снарядов.

Помимо расширения объемов производства, в армии США планируется нарастить производство металлических гильз на предприятиях в штате Пенсильвания. Буш считает, что это произойдет за счет увеличения количества изменений и использования новой техники.

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Также военные США планируют привлечь большее количество предприятий. Компания IMT Defense, производящая металлические детали и расположенная в Канаде, заработает уже в начале следующего года.

Еще одним важным компонентом для наращивания производства снарядов есть взрывчатые вещества. Армия США планирует увеличить объемы IMX, который намного безопаснее в хранении и использовании за тротил.

Также Дуглас Буш подтвердил недавнюю информацию в СМИ, что США планируют увеличить количество производимых снарядов в несколько этапов.

По его словам, в настоящее время США способны нарастить объем с 28 000 до 36 000 единиц в месяц, а позже промышленные мощности могут выйти на показатели с 48 000 до 57 000.

Буш уверен, что в начале 2025 года количество произведенных снарядов пересечет отметку в 80 000 снарядов, а к концу того же года вырастет до 100 000 в месяц.

30 сентября 2023 г. в Киеве состоялся Форум оборонных индустрий. В ходе мероприятия присутствовали представители 38 компаний из 19 стран. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что было подписано более 20 соглашений с компаниями-партнерами.

Основными аспектами развития украинского ВПК будут производства порохов, собственных артиллерийских снарядов, систем ПВО, наземных и морских дронов, а также обучение украинского персонала.

В тот же день Зеленский сообщил, что Украина начала производить артиллерийские системы и снаряды 155 мм.

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