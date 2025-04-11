Axios: Іран хоче запропонувати США проміжну ядерну угоду

Іранці вважають, що досягти складної та високотехнічної ядерної угоди за два місяці нереально

Іран (Ілюстративне фото: Abedin Taherkenareh/EPA)

Іран розглядає можливість запропонувати під час переговорів зі Сполученими Штатами проміжну ядерну угоду на час роботи над постійним документом. Про це повідомило медіа Axios із посиланням на європейського дипломата і співрозмовника, обізнаного з цим питанням.

Президент США Дональд Трамп встановив двомісячний термін для переговорів з Іраном щодо нової ядерної угоди, а тим часом наказав нарощувати американські військові сили на Близькому Сході як інший варіант, якщо дипломатія зазнає невдачі.

Якщо угоди не буде досягнуто, Трамп може віддати наказ про військовий удар США по ядерних об’єктах Ірану або підтримати атаку Ізраїлю.

Співрозмовники стверджують, що іранці вважають, що досягти складної та високотехнічної ядерної угоди за два місяці нереально, і вони хочуть отримати більше часу, щоб уникнути ескалації.

Представництво Ірану при Організації об’єднаних націй відмовилося від коментарів.

У матеріалі йдеться, що проміжна угода між США та Іраном може включати призупинення частини діяльності Тегерана зі збагачення урану, розведення його запасів збагаченого урану на 60% і надання інспекторам ООН більшого доступу до ядерних об’єктів.

Експерти повідомили медіа, що ці кроки лише "трохи подовжать" терміни розробки Іраном ядерної бомби. Але вони могли б допомогти зміцнити довіру для переговорів щодо комплексної угоди у майбутньому.

Проміжна угода також може включати розширення механізму "відворотного повернення", який був частиною ядерної угоди 2015 року. Термін дії механізму, який запускає санкції Ради безпеки ООН проти Ірану, якщо він порушує угоду, закінчується в жовтні цього року.

Документ, імовірно, також включатиме вимогу Тегерана, щоб Трамп припинив свою кампанію "максимального тиску" на економіку Ірану. Неясно, чи захоче американський президент це зробити.