Axios: Иран хочет предложить США промежуточное ядерное соглашение

Иранцы считают, что достичь сложного и высокотехнического ядерного соглашения за два месяца нереально

Иран (Иллюстративное фото: Abedin Taherkenareh/EPA)

Иран рассматривает возможность предложить при переговорах с Соединенными Штатами промежуточное ядерное соглашение на время работы над постоянным документом. Об этом сообщило медиа Axios со ссылкой на европейского дипломата и собеседника, осведомленного в этом вопросе.

Президент США Дональд Трамп установил двухмесячный срок для переговоров с Ираном по новому ядерному соглашению, а тем временем приказал наращивать американские военные силы на Ближнем Востоке как другой вариант, если дипломатия потерпит неудачу.

Если соглашение не будет достигнуто, Трамп может отдать приказ о военном ударе США по ядерным объектам Ирана или поддержать атаку Израиля.

Собеседники утверждают, что иранцы считают, что достичь сложного и высокотехнического ядерного соглашения за два месяца нереально, и они хотят получить больше времени, чтобы избежать эскалации.

Представительство Ирана при Организации объединенных наций отказалось от комментариев.

В материале говорится, что промежуточное соглашение между США и Ираном может включать приостановку части деятельности Тегерана по обогащению урана, разведение его запасов обогащенного урана на 60% и предоставление инспекторам ООН большего доступа к ядерным объектам.

Эксперты сообщили медиа, что эти шаги лишь "немного продлят" сроки разработки Ираном ядерной бомбы. Но они могли бы помочь укрепить доверие для переговоров по комплексному соглашению в будущем.

Промежуточное соглашение также может включать в себя расширение механизма "обратного возвращения", который был частью ядерного соглашения 2015 года. Срок действия механизма, запускающего санкции Совбеза ООН против Ирана, если он нарушает соглашение, истекает в октябре этого года.

Документ, вероятно, также будет включать требование Тегерана, чтобы Трамп прекратил свою кампанию "максимального давления" на экономику Ирана. Неясно, захочет ли американский президент это сделать.