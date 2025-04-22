BBC: Катар та Єгипет запропонували нову формулу припинення війни між Ізраїлем і ХАМАС
Катарські та єгипетські посередники запропонували нову формулу для припинення війни в Газі між Ізраїлем та угрупованням ХАМАС. Про це повідомив телеканал BBC із посиланням на палестинського посадовця, обізнаного з перебігом перемовин.
За його словами, план передбачає перемир'я тривалістю від п'яти до семи років, звільнення всіх ізраїльських заручників в обмін на палестинських в'язнів, які утримуються у в'язницях, офіційне припинення війни та повний вихід Ізраїлю з Гази.
Високопоставлена делегація ХАМАС мала прибути до Каїра для консультацій.
Останній режим припинення вогню було порушено місяць тому, коли Ізраїль відновив бомбардування Гази, причому обидві сторони звинувачували одна одну в неспроможності підтримувати перемир'я.
Ізраїль наразі не прокоментував план посередників.
У суботу, 19 квітня, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що не припинить війну, поки ХАМАС не буде знищено і всі заручники не повернуться.
Палестинський посадовець, знайомий із перебігом переговорів, сказав BBC, що ХАМАС сигналізував про свою готовність передати управління Газою будь-якому палестинському утворенню, погодженому "на національному та регіональному рівнях". Він додав, що це може бути Палестинська адміністрація (ПА) на Західному березі річки Йордан або новостворений адміністративний орган.
- 15 січня 2025 року Ізраїль та ХАМАС домовилися про перемир'я та звільнення заручників.
- Перший етап угоди дозволив повернути 25 живих заручників і останки восьми в обмін на звільнення майже 2000 палестинських в’язнів. Втім, другий етап угоди щодо заручників був зірваний.
- У ніч проти 18 березня Ізраїль завдав авіаударів по всій території сектору Гази на тлі відмови терористичної групи ХАМАС звільнити ізраїльських заручників.
- 31 березня повідомлялося, що Ізраїль запропонував продовжити перемир'я в Газі в обмін на повернення приблизно половини заручників, які залишилися в руках бойовиків ХАМАС.