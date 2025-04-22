BBC: Катар та Єгипет запропонували нову формулу припинення війни між Ізраїлем і ХАМАС

Днями прем'єр Ізраїлю заявив, що не припинить війну, поки ХАМАС не буде знищено

Сектор Гази (Фото: Mohammed Saber/EPA)

Катарські та єгипетські посередники запропонували нову формулу для припинення війни в Газі між Ізраїлем та угрупованням ХАМАС. Про це повідомив телеканал BBC із посиланням на палестинського посадовця, обізнаного з перебігом перемовин.

За його словами, план передбачає перемир'я тривалістю від п'яти до семи років, звільнення всіх ізраїльських заручників в обмін на палестинських в'язнів, які утримуються у в'язницях, офіційне припинення війни та повний вихід Ізраїлю з Гази.

Високопоставлена делегація ХАМАС мала прибути до Каїра для консультацій.

Останній режим припинення вогню було порушено місяць тому, коли Ізраїль відновив бомбардування Гази, причому обидві сторони звинувачували одна одну в неспроможності підтримувати перемир'я.

Ізраїль наразі не прокоментував план посередників.

У суботу, 19 квітня, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що не припинить війну, поки ХАМАС не буде знищено і всі заручники не повернуться.

Палестинський посадовець, знайомий із перебігом переговорів, сказав BBC, що ХАМАС сигналізував про свою готовність передати управління Газою будь-якому палестинському утворенню, погодженому "на національному та регіональному рівнях". Він додав, що це може бути Палестинська адміністрація (ПА) на Західному березі річки Йордан або новостворений адміністративний орган.

15 січня 2025 року Ізраїль та ХАМАС домовилися про перемир'я та звільнення заручників.

Перший етап угоди дозволив повернути 25 живих заручників і останки восьми в обмін на звільнення майже 2000 палестинських в’язнів. Втім, другий етап угоди щодо заручників був зірваний.

У ніч проти 18 березня Ізраїль завдав авіаударів по всій території сектору Гази на тлі відмови терористичної групи ХАМАС звільнити ізраїльських заручників.

31 березня повідомлялося, що Ізраїль запропонував продовжити перемир'я в Газі в обмін на повернення приблизно половини заручників, які залишилися в руках бойовиків ХАМАС.