BBC: Катар и Египет предложили новую формулу прекращения войны между Израилем и ХАМАС

На днях премьер Израиля заявил, что не прекратит войну, пока ХАМАС не будет уничтожен

Сектор Газа (Фото: Mohammed Saber/EPA)

Катарские и египетские посредники предложили новую формулу прекращения войны в Газе между Израилем и группировкой ХАМАС. Об этом сообщил телеканал BBC со ссылкой на палестинского чиновника, осведомленного с ходом переговоров.

По его словам, план предусматривает перемирие продолжительностью от пяти до семи лет, освобождение всех израильских заложников в обмен на содержащихся в тюрьмах палестинских заключенных, официальное прекращение войны и полный выход Израиля из Газы.

Высокопоставленная делегация ХАМАС должна была прибыть в Каир для консультаций.

Последний режим прекращения огня был нарушен месяц назад, когда Израиль возобновил бомбардировку Газы, причем обе стороны обвиняли друг друга в неспособности поддерживать перемирие.

Израиль пока не прокомментировал план посредников.

В субботу, 19 апреля, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что не прекратит войну, пока ХАМАС не будет уничтожен и все заложники не вернутся.

Палестинский чиновник, знакомый с ходом переговоров, сказал BBC, что ХАМАС сигнализировал о своей готовности передать управление Газой любому палестинскому образованию, согласованному "на национальном и региональном уровнях". Он добавил, что это может быть Палестинская администрация (ПА) на Западном берегу реки Иордан или новый административный орган.

15 января 2025 года Израиль и ХАМАС договорились о перемирии и освобождении заложников.

Первый этап соглашения позволил вернуть 25 живых заложников и останки восьми в обмен на освобождение почти 2000 палестинских заключенных. Впрочем, второй этап соглашения по заложникам был сорван.

В ночь на 18 марта Израиль нанес авиаудары по всей территории сектора Газа на фоне отказа террористической группы ХАМАС освободить израильских заложников.

31 марта сообщалось, что Израиль предложил продолжить перемирие в Газе в обмен на возвращение примерно половины оставшихся в руках боевиков ХАМАС заложников.