Bloomberg: Ердоган хоче повернути Росії С-400 для поліпшення відносин зі США

Президент Туреччини порушив питання про комплекси С-400 під час зустрічі з диктатором РФ у Туркменістані

Реджеп Тайїп Ердоган (Фото: Halden Krog/EPA)

Туреччина прагне повернути системи протиповітряної оборони С-400, які вона придбала у Росії майже 10 років тому, що покладе край суперечливій угоді, яка загострила її відносини зі США та іншими членами НАТО. Про це повідомило агентство Bloomberg із посиланням на неназваних співрозмовників, обізнаних з цим питанням.

У матеріалі йдеться, що повернення російських зенітно-ракетних комплексів потенційно дозволить Анкарі придбати американські винищувачі F-35, на які вона давно розраховує.

Співрозмовники заявили, що президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган порушив питання про комплекси С-400 на зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним у Туркменістані минулого тижня. Раніше аналогічні обговорення відбулися між офіційними особами двох країн.

В адміністрації Ердогана та Міністерстві оборони Туреччини відмовилися від коментарів. Кремль заперечив, що таке прохання було зроблено під час зустрічі двох лідерів.

Дії Ердогана стали наслідком посилення тиску з боку Вашингтона з вимогою відмовитися від передових російських технологій. Питання про бажання Анкари відновити участь у програмі F-35 обговорювалося під час зустрічі Ердогана з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі у вересні.

Посол Штатів у Туреччині Том Баррак заявив раніше цього місяця, що Анкара наблизилася до відмови від С-400, передбачивши, що це питання може бути вирішене протягом наступних чотирьох-шести місяців.

За словами співрозмовників, відмова від російської військової техніки може значно покращити відносини зі США, проклавши шлях до скасування американських санкцій щодо турецької оборонної промисловості та надання Анкарі доступу до винищувачів F-35. Високопоставлений турецький дипломат нещодавно заявив, що очікує на скасування санкцій наступного року.

Туреччина придбала цю систему в період відчуження від своїх союзників по НАТО, який розпочався під час президентства Барака Обами в США і посилився після невдалої спроби державного перевороту проти Ердогана у 2016 році. У той час Туреччина також прагнула придбати американські Patriot, але стверджувала, що Вашингтон не має наміру укладати угоду.

Туреччина також розраховує на компенсацію коштів, витрачених для придбання російських комплексів. За даними співрозмовників, Анкара розглядає можливість заліку цих витрат у рахунок імпорту нафти й газу з Росії, проте такий механізм вимагатиме окремих переговорів.

Проте вартість ракет і радарів С-400 тьмяніє в порівнянні з дипломатичним капіталом, який Туреччина могла б отримати у відносинах із союзниками по НАТО – і Трампом зокрема – якби відмовилася від цієї системи, додали співрозмовники.