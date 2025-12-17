Bloomberg: Эрдоган хочет вернуть России С-400 для улучшения отношений с США

Президент Турции поднял вопрос о комплексах С-400 во время встречи с диктатором РФ в Туркменистане

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Halden Krog/EPA)

Турция стремится вернуть системы противовоздушной обороны С-400, которые она приобрела у России почти 10 лет назад, что положит конец противоречивой сделке, обострившей ее отношения с США и другими членами НАТО. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных собеседников, знакомых с этим вопросом.

В материале говорится, что возвращение российских зенитно-ракетных комплексов потенциально позволит Анкаре приобрести американские истребители F-35, на которые она давно рассчитывает.

Собеседники заявили, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поднял вопрос о комплексах С-400 на встрече с российским диктатором Владимиром Путиным в Туркменистане на прошлой неделе. Ранее аналогичные обсуждения состоялись между официальными лицами двух стран.

В администрации Эрдогана и Министерстве обороны Турции отказались от комментариев. Кремль опроверг, что такая просьба была сделана во время встречи двух лидеров.

Действия Эрдогана стали следствием усиления давления со стороны Вашингтона с требованием отказаться от передовых российских технологий. Вопрос о желании Анкары возобновить участие в программе F-35 обсуждался во время встречи Эрдогана с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме в сентябре.

Посол Штатов в Турции Том Баррак заявил ранее в этом месяце, что Анкара приблизилась к отказу от С-400, предсказав, что этот вопрос может быть решен в течение следующих четырех-шести месяцев.

По словам собеседников, отказ от российской военной техники может значительно улучшить отношения с США, проложив путь к отмене американских санкций в отношении турецкой оборонной промышленности и предоставлению Анкаре доступа к истребителям F-35. Высокопоставленный турецкий дипломат недавно заявил, что ожидает отмены санкций в следующем году.

Турция приобрела эту систему в период отчуждения от своих союзников по НАТО, который начался во время президентства Барака Обамы в США и усилился после неудачной попытки государственного переворота против Эрдогана в 2016 году. В то время Турция также стремилась приобрести американские Patriot, но утверждала, что Вашингтон не намерен заключать сделку.

Турция также рассчитывает на компенсацию средств, потраченных на покупку российских комплексов. По данным собеседников, Анкара рассматривает возможность зачета этих расходов в счет импорта нефти и газа из России, однако такой механизм потребует отдельных переговоров.

Однако стоимость ракет и радаров С-400 тускнеет по сравнению с дипломатическим капиталом, который Турция могла бы получить в отношениях с союзниками по НАТО – и Трампом в частности – если бы отказалась от этой системы, добавили собеседники.