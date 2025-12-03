Boomberg: США посилюють міграційні обмеження. Список "заборонених" країн зросте

Адміністрація Трампа планує розширити список країн із забороною на в’їзд та призупинити імміграційні заявки з 19 держав

Президент США Дональд Трамп (Фото: ЕРА / Will Oliver)

Адміністрація президента США Дональда Трампа планує нові міграційні обмеження. Найближчим часом очікується розширення списку держав, громадянам яких заборонять в'їзд до США. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на неназваного чиновника Міністерства внутрішньої безпеки.

Очікується, що адміністрація Трампа розширить заборону на в'їзд приблизно до 30 країн. Оновлений перелік країн має з'явитися найближчим часом.

Наразі діє повне блокування для громадян 12 держав, до яких належать Афганістан, Чад, Республіка Конго, Екваторіальна Гвінея, Еритрея, Гаїті, Іран, Лівія, М'янма, Сомалі, Судан і Ємен. Громадяни Бурунді, Куби, Лаосу, Сьєрра-Леоне, Того, Туркменістану і Венесуели стикаються з частковими обмеженнями.

Служба громадянства та імміграції США (USCIS) також оголосила про призупинення опрацювання всіх імміграційних заяв. Це стосується громадян або осіб, які походять із 19 країн, що вже підпадають під дію обмежень. Серед таких заяв, зокрема, заявки на отримання грінкарти.

США також ініціюють всеосяжний повторний перегляд усіх наданих дозволів. Це стосується осіб із зазначених країн, які в'їхали до США після початку роботи адміністрації 46-го президента США Джо Байдена.