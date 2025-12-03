Boomberg: США ужесточают миграционные ограничения. Список "запрещенных" стран возрастет

Администрация Трампа планирует расширить список стран с запретом на въезд и приостановить иммиграционные заявки из 19 государств

Президент США Дональд Трамп (Фото: ЕРА / Will Oliver)

Администрация президента США Дональда Трампа планирует новые миграционные ограничения. В ближайшее время ожидается расширение списка государств, гражданам которых запретят въезд в США. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванного чиновника Министерства внутренней безопасности.

Ожидается, что администрация Трампа расширит запрет на въезд примерно до 30 стран. Обновленный перечень стран должен появиться в ближайшее время.

Сейчас действует полная блокировка для граждан 12 государств, к которым относятся Афганистан, Чад, Республика Конго, Экваториальная Гвинея, Эритрея, Гаити, Иран, Ливия, Мьянма, Сомали, Судан и Йемен. Граждане Бурунди, Кубы, Лаоса, Сьерра-Леоне, Того, Туркменистана и Венесуэлы сталкиваются с частичными ограничениями.

Служба гражданства и иммиграции США (USCIS) также объявила о приостановлении обработки всех иммиграционных заявлений. Это касается граждан или лиц, происходящих из 19 стран, которые уже подпадают под действие ограничений. Среди таких заявлений, в частности, заявки на получение грин-карт.

США также инициируют всеобъемлющий повторный пересмотр всех предоставленных разрешений. Это касается лиц из указанных стран, которые въехали в США после начала работы администрации 46-го президента США Джо Байдена.