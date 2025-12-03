Boomberg: США ужесточают миграционные ограничения. Список "запрещенных" стран возрастет
Администрация президента США Дональда Трампа планирует новые миграционные ограничения. В ближайшее время ожидается расширение списка государств, гражданам которых запретят въезд в США. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванного чиновника Министерства внутренней безопасности.
Ожидается, что администрация Трампа расширит запрет на въезд примерно до 30 стран. Обновленный перечень стран должен появиться в ближайшее время.
Сейчас действует полная блокировка для граждан 12 государств, к которым относятся Афганистан, Чад, Республика Конго, Экваториальная Гвинея, Эритрея, Гаити, Иран, Ливия, Мьянма, Сомали, Судан и Йемен. Граждане Бурунди, Кубы, Лаоса, Сьерра-Леоне, Того, Туркменистана и Венесуэлы сталкиваются с частичными ограничениями.
Служба гражданства и иммиграции США (USCIS) также объявила о приостановлении обработки всех иммиграционных заявлений. Это касается граждан или лиц, происходящих из 19 стран, которые уже подпадают под действие ограничений. Среди таких заявлений, в частности, заявки на получение грин-карт.
США также инициируют всеобъемлющий повторный пересмотр всех предоставленных разрешений. Это касается лиц из указанных стран, которые въехали в США после начала работы администрации 46-го президента США Джо Байдена.
- Днем 26 ноября в Вашингтоне возле Белого дома произошла стрельба, в результате которой двое военнослужащих Национальной гвардии получили огнестрельные ранения.
- В стрельбе подозревается гражданин Афганистана, который иммигрировал в США в 2021 году.
- Трамп сообщил о пересмотре статуса граждан Афганистана, принятых при прошлой администрации Байдена. Служба гражданства и иммиграции США заявила об остановке обработки всех иммиграционных запросов в отношении граждан Афганистана.
