Британія заморозила діалог із Грузією та скасувала переговори у сфері оборони

Посол Британії в Грузії висловив сподівання, що після виборів уряд країни повернеться до прозахідного курсу і довіра між сторонами буде відновлена

Прапор Грузії (Фото: Zurab Kurtsikidze/EPA)

Велика Британія вирішила призупинити Вордропський діалог із Грузією на рівні міністрів, скасувати переговори на найвищому рівні між штабами міністерств оборони та призупинити нову програму у сфері кібербезпеки. Про це повідомив посол Британії в Грузії Гарет Ворд, передає видання IPN.

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За його словами, Лондон вперше за 10 років вирішив заморозити щорічний Вордропський діалог на високому рівні між міністрами. Посол висловив сподівання, що після виборів уряд Грузії повернеться до прозахідного курсу і довіра між сторонами буде відновлена.

"Я очікував, що ми працюватимемо разом, щоб зміцнити стійкість Грузії та наш загальний добробут, але за останній рік грузинський уряд обрав інший курс", – зазначив дипломат.

У матеріалі йдеться, що відносини між Великою Британією та Грузією, а також з іншими західними партнерами були зіпсовані кроками грузинського уряду цього року. Одним з таких кроків стало ухвалення так званого закону про "іноагентів", який обмежує діяльність громадянського суспільства.

"Ми були розчаровані, коли лідери Грузинської мрії почали висувати теорії змови та робити припущення, що західні партнери підривають Грузію. Ми були шоковані, коли Грузинська мрія назвала заборону опозиційних партій пунктом своєї передвиборчої програми", – сказав Ворд.

Після виборів, незалежно від того, хто буде в уряді, Британія, за його словами, сподівається побачити чіткі докази повернення Грузії на євроатлантичний шлях.

ДОВІДКА. Вордропський діалог було засновано у 2014 році. Це щорічний формат стратегічного діалогу високого рівня між двома країнами, який слугує для вирішення широкого кола питань співпраці. Його назвали на честь Олівера Вордропа – першого Верховного комісара Великої Британії в Грузії на початку XX століття.

3 червня у Грузії офіційно набрав чинності закон про "іноагентів". Його підписав спікер парламенту країни, обійшовши таким чином вето президентки.

5 червня посол ЄС в Грузії Герчинський сказав, що після ухвалення скандального закону про "іноагентів" безвізовий режим із країною переглянуть.

9 липня Герчинський заявив, що Євросоюз призупинив вступ країни до блоку, а також заморозив 30 млн євро, призначених на підтримку держави у сфері оборони.

4 жовтня стало відомо, що Євросоюз припинив зустрічі на високому рівні з представниками уряду Грузії.