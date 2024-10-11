Спікер парламенту Грузії відповів на заклик не втягувати Україну у політичні дебати

Шалва Папуашвілі (Фото: Martin Divisek/EPA)

Спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі заявив, що на початку повномасштабної війни в Україні Київ "втручав" у цей "сценарій" Тбілісі. Так він прокоментував заяву Міністерства закордонних справ, в якій висловлено невдоволення використанням на передвиборчих банерах партії Грузинська мрія зруйнованих українських міст та пам'яток, передає SOVA.

За його словами, передвиборчі банери керівної партії набули такого резонансу тому, що вони "поглянули в очі власному злочину".

Як стверджує Папуашвілі, на банери мають подивитися всі, особливо ті, хто підштовхував Грузію до сценарію, зображеного на них. На уточнювальне запитання він відповів, що має на увазі опозицію Грузії, яка "підштовхувала нас до сценарію, що відбувся в Україні".

Також спікер грузинського парламенту заявив, що в лютому-березні 2022 року в країні проходили мітинги, зокрема за участі закордонних політиків, на яких лунали заклики відправити добровольців на війну в Україні.

"Прем'єр-міністр України публічно закликав грузинський народ — йдіть до будівлі парламенту та попросіть свій уряд відправити добровольців на війну. Сьогодні, коли українська влада каже: "Не втягуйте нашу війну у свої політичні дебати", чому вони втручалися свого часу? Надішліть грузин, вони, мовляв, тут повинні воювати", – додав він.