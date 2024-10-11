Спикер парламента Грузии ответил на призыв не втягивать Украину в политические дебаты

Шалва Папуашвили (Фото: Martin Divisek/EPA)

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что в начале полномасштабной войны в Украине Киев "вмешивал" в этот "сценарий" Тбилиси. Так он прокомментировал заявление Министерства иностранных дел, в котором высказано недовольство использованием на предвыборных баннерах партии Грузинская мечта разрушенных украинских городов и достопримечательностей, передает SOVA.

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По его словам, предвыборные баннеры правящей партии приобрели такой резонанс потому, что они "посмотрели в глаза собственному преступлению".

Как утверждает Папуашвили, на баннеры должны посмотреть все, особенно те, кто подталкивал Грузию к изображенному на них сценарию. На уточняющий вопрос он ответил, что подразумевает оппозицию Грузии, которая "подталкивала нас к состоявшемуся в Украине сценарию".

Также спикер грузинского парламента заявил, что в феврале-марте 2022 года в стране проходили митинги, в частности с участием зарубежных политиков, на которых звучали призывы отправить добровольцев на войну в Украине.

"Премьер-министр Украины публично призвал грузинский народ — идите к зданию парламента и попросите свое правительство отправить добровольцев на войну. Сегодня, когда украинские власти говорят: "Не втягивайте нашу войну в свои политические дебаты", почему они вмешивались в свое время? Отправьте грузинов, они, мол, здесь должны воевать", – добавил он.