Британия заморозила диалог с Грузией и отменила переговоры в сфере обороны

Посол Британии в Грузии выразил надежду, что после выборов правительство страны вернется к прозападному курсу и доверие между сторонами восстановится

Флаг Грузии (Фото: Zurab Kurtsikidze/EPA)

Великобритания решила приостановить Вордропский диалог с Грузией на уровне министров, отменить переговоры на высшем уровне между штабами министерств обороны и приостановить новую программу в области кибербезопасности. Об этом сообщил посол Британии в Грузии Гарет Уорд, передает издание IPN.

По его словам, Лондон впервые за 10 лет решил заморозить ежегодный Вордропский диалог на высоком уровне между министрами. Посол выразил надежду, что после выборов правительство Грузии вернется к прозападному курсу и доверие между сторонами будет восстановлено.

"Я ожидал, что мы будем работать вместе, чтобы укрепить устойчивость Грузии и наше общее благосостояние, но за последний год грузинское правительство выбрало другой курс", – отметил дипломат.

В материале говорится, что отношения между Великобританией и Грузией, а также другими западными партнерами были испорчены шагами грузинского правительства в этом году. Одним из таких шагов стало принятие так называемого закона об "иноагентах", ограничивающего деятельность гражданского общества.

"Мы были разочарованы, когда лидеры Грузинской мечты начали выдвигать теории заговора и предполагать, что западные партнеры подрывают Грузию. Мы были шокированы, когда Грузинская мечта назвала запрет оппозиционных партий пунктом своей предвыборной программы", – сказал Уорд.

После выборов, вне зависимости от того, кто будет в правительстве, Британия, по его словам, надеется увидеть четкие доказательства возвращения Грузии на евроатлантический путь.

СПРАВКА. Вордропский диалог был основан в 2014 году. Это ежегодный формат стратегического диалога высокого уровня между двумя странами, служащий для решения широкого круга вопросов сотрудничества. Его назвали в честь Оливера Вордропа – первого Верховного комиссара Великобритании в Грузии в начале XX века.

3 июня в Грузии официально вступил в силу закон об "иноагентах". Его подписал спикер парламента страны, обойдя таким образом вето президента.

5 июня посол ЕС в Грузии Герчинский сказал, что после принятия скандального закона об "иноагентах" безвизовый режим со страной будет пересмотрен.

9 июля Герчинский заявил, что Евросоюз приостановил вступление страны в блок, а также заморозил 30 млн евро, предназначенных для поддержки государства в сфере обороны.

4 октября стало известно, что Евросоюз приостановил встречи на высоком уровне с представителями правительства Грузии.