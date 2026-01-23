Чемпіонат Європи з фехтування перенесли з Естонії через заборону на в’їзд росіянам та білорусам

Чемпіонат Європи з фехтування, який мав пройти в Естонії влітку 2026 року, відбудеться у Франції

Фехтування (Фото: Rodrigo Sepulveda/EPA)

Міжнародна федерація фехтування (FIE) повідомила Естонський союз фехтування про те, що право проведення чемпіонату Європи, який мав відбутися в червні 2026 року в Таллінні, передано Франції. Про це повідомив мовник ERR.

Генеральний секретар Естонського союзу фехтування Айвар Паалберг заявив, що рішення було ухвалено ще 14 січня, проте Таллінн повідомили про нього лише зараз.

Право на проведення чемпіонату Європи Естонія здобула у 2024 році. Однак у листопаді минулого року було змінено правила та вимоги щодо набуття нейтрального статусу спортсменами.

Відповідно до оновлених правил, для спортсменів із країн-агресорів отримання нейтрального статусу було суттєво спрощено. Саме ці зміни, за інформацією Союзу фехтування Естонії, стали ключовим фактором, який вплинув на рішення щодо перенесення турніру.

Вперше про те, що Естонія може втратити чемпіонат Європи з фехтування через відмову допустити спортсменів із Росії та Білорусі, стало відомо наприкінці 2025 року.

21 жовтня 2025 року Міжнародна федерація лижного спорту повідомила, що не допустить росіян і білорусів у нейтральному статусі до участі в Олімпійських іграх 2026 року.

У листопаді повідомлялося, що Міжнародна федерація дзюдо допустила російських спортсменів до участі у змаганнях під прапором РФ.