ЧЕ по фехтованию перенесли из Эстонии из-за запрета на въезд россиянам и белорусам

Чемпионат Европы по фехтованию, который должен был пройти в Эстонии летом 2026 года, состоится во Франции

Фехтование (Фото: Rodrigo Sepulveda/EPA)

Международная федерация фехтования (FIE) уведомила Эстонский союз фехтования о том, что право проведения чемпионата Европы, который должен был состояться в июне 2026 года в Таллинне, передано Франции. Об этом сообщил вещатель ERR.

Генеральный секретарь Эстонского союза фехтования Айвар Паалберг заявил, что решение было принято еще 14 января, однако Таллинн уведомили о нем только сейчас.

Право на проведение чемпионата Европы Эстония получила в 2024 году. Однако в ноябре прошлого года были изменены правила и требования по приобретению нейтрального статуса спортсменами.

Согласно обновленным правилам, для спортсменов из стран-агрессоров получение нейтрального статуса было существенно упрощено. Именно эти изменения, по информации Союза фехтования Эстонии, стали ключевым фактором, который повлиял на решение о переносе турнира.

Впервые о том, что Эстония может потерять чемпионат Европы по фехтованию из-за отказа допустить спортсменов из России и Беларуси, стало известно в конце 2025 года.

21 октября 2025 года Международная федерация лыжного спорта сообщила, что не допустит россиян и белорусов в нейтральном статусе к участию в Олимпийских играх 2026 года.

В ноябре сообщалось, что Международная федерация дзюдо допустила российских спортсменов к участию в соревнованиях под флагом РФ.