Четвертого американського солдата, зниклого у Литві, знайшли мертвим

Пошукова операція (Фото: Valdemar Doveiko/EPA)

Вдень 1 квітня у Литві знайшли мертвим четвертого солдата США, який зник під час навчань тиждень тому. Про це повідомило Командування армії США у Європі та Африці.

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Він служив у складі 1 бронетанкової бригади 3 піхотної дивізії США. Особа загиблого поки що не розголошується до офіційного оповіщення його сім'ї.

"Я не можу висловити словами ту підтримку, яку нам надали наші литовські союзники. Ми спиралися на них, і вони поряд з нашими польськими та естонськими союзниками – і нашими власними моряками, льотчиками та експертами з Інженерного корпусу дозволили нам знайти й повернути додому наших солдатів", – прокоментував командувач армії США в Європі та Африці генерал Крістофер Донахью.

Тіло солдата знайшли після пошуків сотнями рятувальників з армії США, Військово-морських сил Штатів, а також представників Збройних сил Польщі, Литви та Естонії та інших литовських цивільних агентств.

Наразі армія США розслідує причину аварії. Оновлення надаватимуть у міру надходження нової інформації, зазначило Командування армії США у Європі та Африці.

"Ми продовжуємо підтримувати сім'ї та близьких військових у цей неймовірно важкий час. Тепер настав час повернути їх додому", – сказав командувач 3 піхотної дивізії генерал-майор Крістофер Норрі.

31 березня трьох американських військових, які зникли на навчаннях у Литві, знайшли мертвими.

26 березня 2025 року посольство США у Литві повідомило про зникнення чотирьох американських солдатів із навчань біля кордону з Білоруссю.

Військові зникли разом із гусеничною машиною. Згодом транспорт було знайдено у болоті.

28 березня президент Литви заявив, що сподівається на "диво" в операції з пошуку зниклих американських солдатів.

31 березня у Литві на полігоні в Пабраді дістали з болота бронемашину, що затонула, яка належала чотирьом зниклим військовослужбовцям США. Тоді пошуки військових ще тривали.