Четвертого американского солдата, пропавшего в Литве, нашли мертвым

Поисковая операция (Фото: Valdemar Doveiko/EPA)

Днем 1 апреля в Литве нашли мертвым четвертого солдата США, пропавшего во время учений неделю назад. Об этом сообщило Командование армии США в Европе и Африке.

Он служил в составе 1-й бронетанковой бригады 3-й пехотной дивизии США. Личность погибшего пока не разглашается до официального уведомления его семьи.

"Я не могу выразить словами ту поддержку, которую нам оказали наши литовские союзники. Мы опирались на них, и они наряду с нашими польскими и эстонскими союзниками – и нашими собственными моряками, летчиками и экспертами из Инженерного корпуса позволили нам найти и вернуть домой наших солдат", — прокомментировал командующий армией США в Европе и Африке генерал Кристофер Донахью.

Тело солдата было обнаружено после поисков сотнями спасателей из армии США, Военно-морских сил Штатов, а также представителей Вооруженных сил Польши, Литвы и Эстонии и других литовских гражданских агентств.

В настоящее время армия США расследует причину аварии. Обновление будут предоставляться по мере поступления новой информации, отметило Командование армии США в Европе и Африке.

"Мы продолжаем поддерживать семьи и близких военных в это невероятно тяжелое время. Теперь пора вернуть их домой", — сказал командующий 3-й пехотной дивизией генерал-майор Кристофер Норри.

31 марта троих американских военных, пропавших на учениях в Литве, нашли мертвыми.

26 марта 2025 года посольство США в Литве сообщило об исчезновении четырех американских солдат с учений у границы с Беларусью.

Военные пропали вместе с гусеничной машиной. Впоследствии транспорт был найден в болоте.

28 марта президент Литвы заявил, что надеется на "чудо" в операции по поиску пропавших американских солдат.

31 марта в Литве на полигоне в Пабраде достали из затонувшего болота бронемашину, принадлежавшую четырем пропавшим военнослужащим США. Тогда поиски военных продолжались.