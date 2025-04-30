CNN: Білорусь звільнила засудженого на 11 років громадянина США Зянковича

Йдеться про Юраса Зянковича, затриманого у Москві у 2021 році

Юрас Зянкович (Фото: Wikipedia)

Керівництво Білорусі звільнило ще одного незаконно затриманого громадянина Сполучених Штатів. Про це повідомив державний секретар США Марко Рубіо. Американські медіа пишуть, що йдеться про політика, журналіста та американського юриста Юраса Зянковича.

Він заявив, що це вдалося зробити завдяки зусиллям президента Штатів Дональда Трампа.

"Жоден президент не робив так багато і так швидко, щоб забезпечити безпеку американців за кордоном", – написав Рубіо.

Держсекретар додав, що за 100 днів США завдяки дипломатичним зусиллям на високому рівні домоглися звільнення 47 несправедливо затриманих американців по всьому світу, зокрема в Афганістані, Росії та Венесуелі.

Рубіо не назвав імені звільненого американця. Телеканал CNN із посиланням на неназваних співрозмовників повідомив, що йдеться про Зянковича. Його затримали у Москві у 2021 році, а згодом доставили до Мінська.

У Білорусі чоловіка звинуватили в участі в змові за підтримки США проти диктатора країни Олександра Лукашенка. Вашингтон ці звинувачення відкидав.

Співрозмовник CNN уточнив, що обміну ув'язненими між Білоруссю та США не було.

Зянкович – опозиційний політик, громадянин Білорусі та США. Він отримав політичний притулок у США у 2011 році, громадянство – у 2017-му. У 2016 році він балотувався до парламенту Білорусі, а також збирав гроші на підтримку опозиційного Білоруського народного фронту.

У вересні 2022 року суд у Білорусі засудив його до 11 років позбавлення волі.