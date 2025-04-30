CNN: Беларусь освободила осужденного на 11 лет гражданина США Зянковича

Речь идет о Юрасе Зянковиче, задержанном в Москве в 2021 году

Юрас Зянкович (Фото: Wikipedia)

Руководство Беларуси освободило еще одного незаконно задержанного гражданина Соединенных Штатов. Об этом сообщил государственный секретарь США Марко Рубио. Американские медиа пишут, что речь идет о политике, журналисте и американском юристе Юрасе Зянковиче.

Он заявил, что это удалось сделать благодаря усилиям президента Штатов Дональда Трампа.

"Ни один президент не делал так много и так быстро, чтобы обеспечить безопасность американцев за границей", – сказал Рубио.

Госсекретарь добавил, что за 100 дней США благодаря дипломатическим усилиям на высоком уровне добились освобождения 47 несправедливо задержанных американцев по всему миру, в том числе в Афганистане, России и Венесуэле.

Рубио не назвал имени освобожденного американца. Телеканал CNN со ссылкой на неназванных собеседников сообщил, что речь идет о Юрасе Зянковиче. Его задержали в Москве в 2021 году, а затем доставили в Минск.

В Беларуси мужчину обвинили в участии в сговоре при поддержке США против диктатора страны Александра Лукашенко. Вашингтон эти обвинения отвергал.

Собеседник CNN уточнил, что обмена заключенными между Беларусью и США не было.

Зенкович – оппозиционный политик, гражданин Беларуси и США. Он получил политическое убежище в США в 2011 году, гражданство – в 2017-м. В 2016 году он баллотировался в парламент Беларуси, а также собирал деньги в поддержку оппозиционного Белорусского народного фронта.

В сентябре 2022 года суд в Беларуси приговорил его к 11 годам лишения свободы.