CNN: Беларусь освободила осужденного на 11 лет гражданина США Зянковича
Руководство Беларуси освободило еще одного незаконно задержанного гражданина Соединенных Штатов. Об этом сообщил государственный секретарь США Марко Рубио. Американские медиа пишут, что речь идет о политике, журналисте и американском юристе Юрасе Зянковиче.
Он заявил, что это удалось сделать благодаря усилиям президента Штатов Дональда Трампа.
"Ни один президент не делал так много и так быстро, чтобы обеспечить безопасность американцев за границей", – сказал Рубио.
Госсекретарь добавил, что за 100 дней США благодаря дипломатическим усилиям на высоком уровне добились освобождения 47 несправедливо задержанных американцев по всему миру, в том числе в Афганистане, России и Венесуэле.
Рубио не назвал имени освобожденного американца. Телеканал CNN со ссылкой на неназванных собеседников сообщил, что речь идет о Юрасе Зянковиче. Его задержали в Москве в 2021 году, а затем доставили в Минск.
В Беларуси мужчину обвинили в участии в сговоре при поддержке США против диктатора страны Александра Лукашенко. Вашингтон эти обвинения отвергал.
Собеседник CNN уточнил, что обмена заключенными между Беларусью и США не было.
Зенкович – оппозиционный политик, гражданин Беларуси и США. Он получил политическое убежище в США в 2011 году, гражданство – в 2017-м. В 2016 году он баллотировался в парламент Беларуси, а также собирал деньги в поддержку оппозиционного Белорусского народного фронта.
В сентябре 2022 года суд в Беларуси приговорил его к 11 годам лишения свободы.
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