CNN: Посадовці США хочуть переконати Трампа відмовитись від ядерних випробувань

Чиновники, які відповідають за енергетику і ядерну сферу, планують зустрітися з представниками Білого дому

Дональд Трамп (Фото: Will Oliver / EPA)

Високопосадовці з питань енергетики планують зустрітися з Білим домом та Радою національної безпеки найближчими днями, щоб відмовити президента США Дональда Трампа від відновлення випробувань ядерної зброї. Про це повідомив телеканал CNN із посиланням на неназваних співрозмовників, обізнаних з цим питанням.

Міністр енергетики США Кріс Райт, керівник Національного управління ядерної безпеки (NNSA) Брендон Вільямс і представники національних лабораторій хочуть поінформувати Білий дім про те, що вони не вважають прийнятним підрив зброї для випробувань ядерних боєголовок.

Посадовець Білого дому в четвер заявив, що "через програми випробувань інших країн президент Трамп доручив Міністерству війни та Міністерству енергетики випробувати нашу ядерну зброю на рівних умовах".

"Нічого не було виключено з розгляду, оскільки всі повноваження щодо ухвалення рішень належать президенту", – додав він.

Водночас речник Міністерства енергетики США Бен Дітдеріх спростував інформацію про те, що посадовці агентства відмовлятимуть Білий дім від відновлення випробувань.

"Адміністрація Трампа і далі вивчає всі варіанти, прагнучи розширити ядерні випробування на рівних умовах з іншими країнами", – сказав речник.

Однак співрозмовники повідомили, що на майбутній зустрічі в Білому домі представники NNSA та Міністерства енергетики США будуть готові заявити адміністрації, що "жодних випробувань" з використанням вибухів ядерних матеріалів не буде, і спробують переконати Білий дім розробити працездатний план, який не передбачає вибухів.

Офіційні особи сподіваються, що це дасть Трампу можливість приєднатися до підходу NNSA, додав один зі співрозмовників.

Проте президент США у будь-якому разі має право віддати наказ про проведення випробувань, якщо він не погоджується з ядерними експертами. У NNSA відмовилися від коментарів.

"NNSA не коментує поточні чи потенційні особисті зустрічі з Білим домом, особливо з питань ядерної безпеки", – заявила CNN представниця NNSA Мариза Смайлай.

Причиною внутрішнього конфлікту стала публікація Трампа в жовтні, в якій він доручив Пентагону почати випробування ядерної зброї "через програми випробувань, що проводяться іншими країнами".

CNN нагадав, що сьогодні США випробовують усі компоненти своїх ядерних систем, за винятком вибухового ядерного матеріалу в боєголовках.