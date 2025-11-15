CNN: Чиновники США хотят убедить Трампа отказаться от ядерных испытаний
Высокопоставленные чиновники по вопросам энергетики планируют встретиться с Белым домом и Советом национальной безопасности в ближайшие дни, чтобы отговорить президента США Дональда Трампа от возобновления испытаний ядерного оружия. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванных собеседников, знакомых с этим вопросом.
Министр энергетики США Крис Райт, руководитель Национального управления ядерной безопасности (NNSA) Брэндон Уильямс и представители национальных лабораторий хотят проинформировать Белый дом о том, что они не считают приемлемым подрыв оружия для испытаний ядерных боеголовок.
Чиновник Белого дома в четверг заявил, что "из-за программ испытаний других стран президент Трамп поручил Министерству войны и Министерству энергетики испытать наше ядерное оружие на равных условиях".
"Ничего не было исключено из рассмотрения, поскольку все полномочия по принятию решений принадлежат президенту", — добавил он.
В то же время представитель Министерства энергетики США Бен Дитдерих опроверг информацию о том, что чиновники агентства будут отговаривать Белый дом от возобновления испытаний.
"Администрация Трампа продолжает изучать все варианты, стремясь расширить ядерные испытания на равных условиях с другими странами", — сказал спикер.
Однако собеседники сообщили, что на предстоящей встрече в Белом доме представители NNSA и Министерства энергетики США будут готовы заявить администрации, что "никаких испытаний" с использованием взрывов ядерных материалов не будет, и попытаются убедить Белый дом разработать работоспособный план, который не предусматривает взрывов.
Официальные лица надеются, что это даст Трампу возможность присоединиться к подходу NNSA, добавил один из собеседников.
Однако президент США в любом случае имеет право отдать приказ о проведении испытаний, если он не согласен с ядерными экспертами. В NNSA отказались от комментариев.
"NNSA не комментирует текущие или потенциальные личные встречи с Белым домом, особенно по вопросам ядерной безопасности", — заявила CNN представитель NNSA Мариза Смайлай.
Причиной внутреннего конфликта стала публикация Трампа в октябре, в которой он поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия "из-за программ испытаний, проводимых другими странами".
CNN напомнил, что сегодня США испытывают все компоненты своих ядерных систем, за исключением взрывчатого ядерного материала в боеголовках.
- 30 октября Трамп поручил Пентагону немедленно начать испытания американского ядерного оружия. Это произошло после того, как Россия испытала вооружение, способное нести ядерный боезаряд.
- Уже 2 ноября министр энергетики США сообщил, что во время ядерных испытаний не будет атомных взрывов.
