CNN: Чиновники США хотят убедить Трампа отказаться от ядерных испытаний

Чиновники, которые отвечают за энергетику и ядерную сферу, планируют встретиться с представителями Белого дома

Дональд Трамп (Фото: Will Oliver / EPA)

Высокопоставленные чиновники по вопросам энергетики планируют встретиться с Белым домом и Советом национальной безопасности в ближайшие дни, чтобы отговорить президента США Дональда Трампа от возобновления испытаний ядерного оружия. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванных собеседников, знакомых с этим вопросом.

Министр энергетики США Крис Райт, руководитель Национального управления ядерной безопасности (NNSA) Брэндон Уильямс и представители национальных лабораторий хотят проинформировать Белый дом о том, что они не считают приемлемым подрыв оружия для испытаний ядерных боеголовок.

Чиновник Белого дома в четверг заявил, что "из-за программ испытаний других стран президент Трамп поручил Министерству войны и Министерству энергетики испытать наше ядерное оружие на равных условиях".

"Ничего не было исключено из рассмотрения, поскольку все полномочия по принятию решений принадлежат президенту", — добавил он.

В то же время представитель Министерства энергетики США Бен Дитдерих опроверг информацию о том, что чиновники агентства будут отговаривать Белый дом от возобновления испытаний.

"Администрация Трампа продолжает изучать все варианты, стремясь расширить ядерные испытания на равных условиях с другими странами", — сказал спикер.

Однако собеседники сообщили, что на предстоящей встрече в Белом доме представители NNSA и Министерства энергетики США будут готовы заявить администрации, что "никаких испытаний" с использованием взрывов ядерных материалов не будет, и попытаются убедить Белый дом разработать работоспособный план, который не предусматривает взрывов.

Официальные лица надеются, что это даст Трампу возможность присоединиться к подходу NNSA, добавил один из собеседников.

Однако президент США в любом случае имеет право отдать приказ о проведении испытаний, если он не согласен с ядерными экспертами. В NNSA отказались от комментариев.

"NNSA не комментирует текущие или потенциальные личные встречи с Белым домом, особенно по вопросам ядерной безопасности", — заявила CNN представитель NNSA Мариза Смайлай.

Причиной внутреннего конфликта стала публикация Трампа в октябре, в которой он поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия "из-за программ испытаний, проводимых другими странами".

CNN напомнил, что сегодня США испытывают все компоненты своих ядерных систем, за исключением взрывчатого ядерного материала в боеголовках.