Огризко: Арешт Мадуро показав, що Росія не здатна захистити навіть найближчих союзників

Ніколас Мадуро

Арешт венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро став сигналом для всього світу, що так звана дружба з Росією не має жодної цінності, а Москва ніколи не захищає своїх союзників. Про це для розбору LIGA.net розповів колишній міністр закордонних справ України (2007–2009) Володимир Огризко.

"Це приниження росіян. Вони хотіли зробити те саме у Києві у 2022 році, але натомість застрягли у чотирирічній війні на виснаження, в якій поклали понад мільйон життів", – наголосив Огризко.

Венесуела була одним із ключових союзників РФ поза межами Євразії. З 1999 року Росія постачила туди військової техніки та обладнання приблизно на $20 млрд, а також отримала частковий контроль над нафтовим сектором країни. Тепер ці інвестиції фактично втрачені.

Подібні події вже відбувалися раніше: Росія не втрутилася під час втрати Вірменією Нагірного Карабаху, не змогла врятувати режим Башара Асада в Сирії та не допомогла Ірану під час ударів по його ядерних об’єктах.