Огрызко: Арест Мадуро показал, что Россия не способна защитить даже ближайших союзников

Николас Мадуро (Фото: ЕРА)

Арест венесуэльского диктатора Николаса Мадуро стал сигналом для всего мира, что так называемая "дружба" с Россией не имеет никакой ценности, а Москва никогда не защищает своих союзников. Об этом для разбора LIGA.net рассказал бывший министр иностранных дел Украины (2007-2009) Владимир Огрызко.

"Это унижение россиян. Они хотели сделать то же самое в Киеве в 2022 году, но вместо этого застряли в четырехлетней войне на истощение, в которой положили более миллиона жизней", – подчеркнул Огрызко.

Венесуэла была одним из ключевых союзников РФ за пределами Евразии. С 1999 года Россия поставила туда военной техники и оборудования примерно на $20 млрд, а также получила частичный контроль над нефтяным сектором страны. Теперь эти инвестиции фактически потеряны.

Подобные события уже происходили ранее: Россия не вмешалась во время потери Арменией Нагорного Карабаха, не смогла спасти режим Башара Асада в Сирии и не помогла Ирану во время ударов по его ядерным объектам.