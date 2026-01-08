Огрызко: Арест Мадуро показал, что Россия не способна защитить даже ближайших союзников
Арест венесуэльского диктатора Николаса Мадуро стал сигналом для всего мира, что так называемая "дружба" с Россией не имеет никакой ценности, а Москва никогда не защищает своих союзников. Об этом для разбора LIGA.net рассказал бывший министр иностранных дел Украины (2007-2009) Владимир Огрызко.
"Это унижение россиян. Они хотели сделать то же самое в Киеве в 2022 году, но вместо этого застряли в четырехлетней войне на истощение, в которой положили более миллиона жизней", – подчеркнул Огрызко.
Венесуэла была одним из ключевых союзников РФ за пределами Евразии. С 1999 года Россия поставила туда военной техники и оборудования примерно на $20 млрд, а также получила частичный контроль над нефтяным сектором страны. Теперь эти инвестиции фактически потеряны.
Подобные события уже происходили ранее: Россия не вмешалась во время потери Арменией Нагорного Карабаха, не смогла спасти режим Башара Асада в Сирии и не помогла Ирану во время ударов по его ядерным объектам.
- В ночь на 3 января в столице Венесуэлы раздавались взрывы и летала авиация – в этот день США проводили в стране операцию.
- Позже Трамп заявил, что Мадуро и его жену схватили и вывезли из Венесуэлы. Супругов обвинили в наркоторговле. Сам диктатор на суде вину не признал.
