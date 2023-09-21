Ексзам головнокомандувача НАТО в Європі: Треба дати Україні всю зброю і не вказуйте їй, що робити

Колишній заступник головнокомандувача Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі сер Річард Ширрефф заявив, що "завдання Заходу" – дати Україні зброю для боротьби з російськими загарбниками і не вказувати їй, що і як робити. Про це він сказав у інтерв'ю LIGA.net.

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"Завдання Заходу - дати Україні інструменти для виконання роботи, а не вказувати їй, як це робити", – сказав він.

За словами генерала, Україна має більше досвіду у боротьбі з Росією, ніж будь-хто в НАТО.

"Ви продемонстрували надзвичайний успіх проти росіян. Ви робите це вже понад 500 днів. Я вважаю, що Україна має більше досвіду боротьби з Росією, ніж будь-хто в НАТО. І наше завдання, завдання Заходу, – дати Україні інструменти для виконання цієї роботи, а не вказувати їй, як це робити", – пояснив він.

Внаслідок нічної атаки 13 вересня 2023 року на судноремонтному заводі імені Орджонікідзе у Севастополі було пошкоджено великий російський десантний корабель та підводний човен ВМС РФ.

Командувач Повітряних сил Олещук заявив, що удару по Севастополю завдала українська авіація, натякнув на Storm Shadow. Версію щодо Storm Shadow, посилаючись на власні джерела, "підтвердило" і британське видання Sky News.

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