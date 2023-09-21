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Ексзам головнокомандувача НАТО в Європі: Треба дати Україні всю зброю і не вказуйте їй, що робити

Этот материал также доступен на русском
21.09.2023, 19:00
Ексзам головнокомандувача НАТО в Європі: Треба дати Україні всю зброю і не вказуйте їй, що робити - Фото
Річард Ширрефф (скриншот)

Колишній заступник головнокомандувача Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі сер Річард Ширрефф заявив, що "завдання Заходу" – дати Україні зброю для боротьби з російськими загарбниками і не вказувати їй, що і як робити. Про це він сказав у інтерв'ю LIGA.net

"Завдання Заходу - дати Україні інструменти для виконання роботи, а не вказувати їй, як це робити", – сказав він.

За словами генерала, Україна має більше досвіду у боротьбі з Росією, ніж будь-хто в НАТО.

"Ви продемонстрували надзвичайний успіх проти росіян. Ви робите це вже понад 500 днів. Я вважаю, що Україна має більше досвіду боротьби з Росією, ніж будь-хто в НАТО. І наше завдання, завдання Заходу, – дати Україні інструменти для виконання цієї роботи, а не вказувати їй, як це робити", – пояснив він.

  • Внаслідок нічної атаки 13 вересня 2023 року на судноремонтному заводі імені Орджонікідзе у Севастополі було пошкоджено великий російський десантний корабель та підводний човен ВМС РФ.
  • Командувач Повітряних сил Олещук заявив, що удару по Севастополю завдала українська авіація, натякнув на Storm Shadow. Версію щодо Storm Shadow, посилаючись на власні джерела, "підтвердило" і британське видання Sky News.

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Роман Тищенко
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