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Экс-зам главнокомандующего НАТО в Европе: Нужно дать Украине оружие и не указывать ей

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21.09.2023, 19:00
Экс-зам главнокомандующего НАТО в Европе: Нужно дать Украине оружие и не указывать ей - Фото
Ричард Ширрефф (скриншот)

Бывший заместитель главнокомандующего Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе сэр Ричард Ширрефф заявил, что "задача Запада" – дать Украине оружие для войны против российских захватчиков и не указывать ей, что и как делать. Об этом он сказал в интервью LIGA.net.

"Задача Запада – дать Украине инструменты для выполнения работы, а не указывать ей, как это делать", – сказал он.

По словам генерала, Украина имеет больше опыта в борьбе с Россией, чем кто-либо в НАТО.

Вы продемонстрировали чрезвычайный успех против россиян . Вы делаете это уже более 500 дней. Я считаю, что Украина имеет больше опыта борьбы с Россией, чем кто-либо в НАТО. И наша задача, задача Запада, – дать Украине инструменты для выполнения этой работы, а не указывать ей, как это делать", – объяснил он.

  • В результате ночной атаки 13 сентября 2023 года на судоремонтном заводе имени Орджоникидзе в Севастополе был поврежден крупный российский десантный корабль и подлодка ВМС РФ.
  • Командующий Воздушными силами Олещук заявил, что удар по Севастополю нанесла украинская авиация, намекнул на Storm Shadow. Версию со Storm Shadow, ссылаясь на собственные источники, "подтвердило" и британское издание Sky News.

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Роман Тищенко
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