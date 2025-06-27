Естонія готова приймати у себе винищувачі з ядерним озброєнням

Літаки F-35 вже розміщувалися в країні в рамках місії НАТО

Ханно Певкур (Фото: Olivier Hoslet/EPA)

Естонія готова приймати на своїй території винищувачі союзників, які здатні нести ядерне озброєння. З відповідною заявою виступив міністр оборони країни Ханно Певкур, передає мовник ERR.

Коментарі глави Міноборони Естонії прозвучали на тлі рішення Великої Британії купити у США 12 багатоцільових винищувачів F-35A, здатних нести як звичайне, так і тактичне ядерне озброєння. Купівля була оголошена під час саміту НАТО в Гаазі.

За словами Певкура, подібні винищувачі вже розміщувалися в Естонії в рамках ротаційної місії повітряної поліції НАТО, і подібні практики продовжаться.

"F-35 вже були в Естонії, і незабаром знову повернуться у порядку ротації. Ми готові й надалі приймати на своїй території союзників, зокрема тих, хто використовує такі платформи", – зазначив міністр.

3 червня повідомлялося, що Велика Британія хоче зміцнити свою роль у системі ядерного стримування НАТО на тлі загроз із боку Росії та невизначеності з боку США.

16 червня 2025 року стало відомо, що Росія активізувала модернізацію своїх ядерних об’єктів поблизу кордонів Європи, щонайменше п’ять таких баз було оновлено або створено за останні роки.