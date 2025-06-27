Эстония готова принимать у себя истребители с ядерным вооружением

Самолеты F-35 уже размещались в стране в рамках миссии НАТО

Ханно Певкур (Фото: Оливье Ослет/EPA)

Эстония готова принимать на своей территории истребители союзников, способные нести ядерное оружие. Об этом заявил министр обороны страны Ханно Певкур, сообщает ERR.

Заявление министра обороны Эстонии прозвучало на фоне решения Великобритании закупить у США 12 многоцелевых истребителей F-35A, способных нести как обычное, так и тактическое ядерное оружие. О покупке было объявлено во время саммита НАТО в Гааге.

По словам Певкура, подобные истребители уже размещались в Эстонии в рамках ротационной миссии воздушной полиции НАТО, и подобные практики будут продолжаться.

"F-35 уже были в Эстонии и вскоре вернутся снова в рамках ротации. Мы готовы и дальше принимать на своей территории союзников, в том числе тех, кто использует такие платформы", – отметил министр.

3 июня сообщалось, что Великобритания хочет укрепить свою роль в системе ядерного сдерживания НАТО на фоне угроз со стороны России и неопределенности со стороны США.

16 июня 2025 года стало известно, что Россия активизировала модернизацию своих ядерных объектов вблизи границ Европы, и что по меньшей мере пять таких баз были обновлены или созданы за последние годы.