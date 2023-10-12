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Німеччина дозволила Ізраїлю використати проти ХАМАС свої дрони Heron

Этот материал также доступен на русском
12.10.2023, 09:27
Німеччина дозволила Ізраїлю використати проти ХАМАС свої дрони Heron - Фото
Ударний дрон Heron (Фото - Wikipedia)

Міністерство оборони Німеччини дозволило ЦАХАЛ використовувати проти ХАМАС два своїх безпілотники Heron, які знаходяться в Ізраїлі. Про це повідомляє Reuters.

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Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус санкціонував використання Ізраїлем проти ХАМАС двох розвідувальних БПЛА Heron.

Бундесвер раніше взяв у лізинг п'ять дронів Heron в ізраїльського оборонного концерну Israel Aerospace Industries. Три дрони були відправлені до Німеччини, два тимчасово залишалися в Ізраїлі для навчання німецьких пілотів. Ці дрони тепер можуть бути використані проти терористів ХАМАС.

16 пілотів, які проходили тренінг з управління Heron, через атаку ХАМАС на Ізраїль перервали курс навчання і повинні днями повернутися додому.

Джерело в Міноборони також повідомило агентству, що Ізраїль запросив у Німеччини допомогу — бронежилети, медичне обладнання та можливість розмістити на лікування поранених у німецьких лікарнях.

  • 7 жовтня 2023 року рух ХАМАС здійснив найбільшу за останні роки атаку на Ізраїль: бойовики перетнули кордон одночасно з потужним ракетним обстрілом Ізраїлю із сектору Гази. У ХАМАС назвали це вторгнення "Потоп Аль-Акси".
  • Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що у відповідь почала операцію "Залізні мечі".
  • 8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни.
  • За офіційними даними, підтверджено загибель внаслідок терористичної атаки ХАМАС не менше як 1200 осіб – це громадяни Ізраїлю, США, України, Росії, Таїланду, Непалу, Франції. Поранено близько 3000 осіб. До 150 осіб викрадено та вивезено до сектору Гази як заручників.

Читайте також: Повірили дезінформації ХАМАС та переоцінили системи охорони кордону: NYT про помилки Ізраїлю

Сергій Бережний
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війнаНімеччинаІзраїльБПЛАблизький східдронХАМАСHeron
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