Германия разрешила Израилю использовать против ХАМАС свои дроны Heron

Министерство обороны Германии разрешило ЦАХАЛ использовать против ХАМАС два своих беспилотника Heron, которые находятся в Израиле. Об этом сообщает Reuters.

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Министр обороны Германии Борис Писториус санкционировал использование Израилем против ХАМАС двух разведывательных БПЛА Heron.

Бундесвер ранее взял в лизинг пять дронов Heron у израильского оборонного концерна Israel Aerospace Industries. Три дрона были отправлены в Германию, два временно оставались в Израиле для обучения немецких пилотов. Эти дроны теперь могут быть использованы против террористов ХАМАС.

16 пилотов, которые проходили тренинг по управлению Heron, из-за атаки ХАМАС на Израиль 7 октября прервали курс обучения и должны на днях вернуться домой.

Источник в Минобороны также сообщил агентству, что Израиль запросил у Германии помощь — бронежилеты, медицинское оборудование и возможность разместить на лечение раненых в немецких больницах.

7 октября 2023 года движение ХАМАС совершило наибольшую за последние годы атаку на Израиль: боевики пересекли границу одновременно с мощным ракетным обстрелом Израиля из сектора Газа. В ХАМАС назвали это вторжение "Потоп Аль-Аксы".

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что в ответ начала операцию "Железные мечи".

8 октября правительство Израиля официально объявило о состоянии войны.

По официальным данным, подтверждена гибель в результате террористической атаки ХАМАС не менее 1200 человек – это граждане Израиля, США, Украины, России, Таиланда, Непала, Франции. Ранены около 3000 человек. До 150 человек похищены и вывезены в сектор Газа как заложники.

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