Глава ВПС Британії побоюється, що навчання українських льотчиків може завадити навчанню британців

Новий головнокомандувач військової авіації Великої Британії побоюється, що навчання українських бойових пілотів може вплинути на здатність Королівських ВПС навчати британських новобранців. Про це пише Sky Sports.

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Головний маршал авіації Річард Найтон уточнив, що поки не повністю опрацьовані деталі схеми базової льотної підготовки українців цього літа, про яку оголосив прем'єр Ріші Сунак під час нещодавнього візиту Володимира Зеленського, і багато що доведеться уточнювати.

Видання пише, що військова льотна підготовка у Великій Британії "вже стикається з проблемами", а це означає, що новобранці "змушені чекати місяцями, а іноді й роками", щоб пройти різні етапи навчання – від базових польотів до просунутого навчання на конкретному літаку.

Водночас воєначальник визнав перед профільним комітетом депутатів, що ця програма не вплине одразу на потік британських новобранців через кількість стажистів RAF, які вже в системі.

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Відповідаючи на питання про гарантії, що схема навчання українців не вплине на підготовку пілотів RAF, Найтон сказав: "Ми ще не зовсім визначилися з українцями, як саме це виглядатиме. Поки ми цього не зрозуміємо, ми не зможемо повністю зрозуміти, який вплив це матиме на нашу систему навчання польотів, тому що для цього очевидно знадобляться потужності".

Поки що процес передачі ЗСУ F-16 стопориться на небажанні адміністрації президента США Джо Байдена в цей період видавати ліцензії на реекспорт, які дозволять євросоюзникам України відправити їх F-16 українцям.

Водночас, як пише Politicio, США не проти передачі Україні F-16 іншими країнами, але офіційного рішення поки що немає.

9 травня 2023 року прем'єр Нідерландів повідомив, що питання постачання Україні F-16 обговорюється зі США, Британією та Данією.

10 травня президент Чехії заявив, що союзники не дають Україні F-16 нібито через побоювання, що секретні деталі літаків зможуть захопити росіяни.

14 травня Зеленський розповів, що працює над формуванням коаліції з передачі винищувачів для України під час офіційних візитів до Європи.

Німеччина вважає позитивом створення коаліції з F-16, але брати участь у ній не буде.

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