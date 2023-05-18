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Глава ВВС Британии опасается, что обучение летчиков ВСУ помешает темпам обучения британцев

Цей матеріал також доступний українською
18.05.2023, 10:34
Глава ВВС Британии опасается, что обучение летчиков ВСУ помешает темпам обучения британцев - Фото
Ричард Найтон (скриншот)

Новый главнокомандующий военной авиации Великобритании опасается, что обучение украинских боевых пилотов может повлиять на способность Королевских ВВС (RAF) обучать британских новобранцев. Об этом пишет Sky Sports.

Главный маршал авиации Ричард Найтон уточнил, что пока не полностью проработаны детали схемы базовой летной подготовки украинцев этим летом, о которой объявил премьер Риши Сунак во время недавнего визита Владимира Зеленского, и многое придется уточнять.

Издание пишет, что военная летная подготовка в Великобритании "уже сталкивается с проблемами", а это означает, что новобранцы "вынуждены ждать месяцами, а иногда и годами", чтобы пройти различные этапы обучения — от базовых полетов до продвинутого обучения на конкретном самолете.

При этом военачальник признал перед профильным комитетом депутатов, что эта программа не окажет немедленного влияния на поток британских новобранцев из-за количества стажеров RAF, которые уже в системе.

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Отвечая на вопрос о гарантиях, что схема обучения украинцев не повлияет на подготовку пилотов RAF, Найтон сказал: "Мы еще не совсем определились с украинцами, как именно это будет выглядеть. Пока мы этого не поймем, мы не сможем полностью понять, какое влияние это окажет на нашу систему обучения полетам, потому что для этого явно потребуются мощности".

Пока процесс передачи ВСУ F-16 стопорится на нежелании администрации президента США Джо Байдена в этот период выдавать лицензии на реэкспорт, которые позволят евросоюзникам Украины отправить их F-16 украинцам.

Между тем, как пишет Politicio, США не против передачи Украине F-16 другими странами, но официального решения пока нет.

  • 9 мая 2023 года премьер Нидерландов сообщил, что вопрос поставки Украине F-16 обсуждается с США, Британией и Данией.
  • 10 мая президент Чехии заявил, что союзники не дают Украине F-16 якобы из-за опасений, что секретные детали самолетов смогут захватить россияне.
  • 14 мая Зеленский рассказал, что работает над формированием коалиции по передаче истребителей для Украины во время официальных визитов в Европу.
  • Германия считает позитивом создание коалиции по F-16, но участвовать в ней не будет.

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Євген Пилипенко
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