Глава МЗС Польщі: Замість "вовка-воїна" ми б воліли бачити в Китаї посланця миру

Радослав Сікорський (Фото: Mohamed Hossam/EPA)

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що Китай може вплинути на російського диктатора Володимира Путіна, аби покласти край війні Росії проти України. Таку думку глава польської дипломатії висловив під час виступу в Сеймі, передає медіа PAP.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

Сікорський оцінив російсько-китайську співпрацю як тривожну. За його словами, Польща поважає китайську націю та її велику культуру.

"У нас різний підхід до прав людини, але ми захоплюємося модернізаційним стрибком, який Китай зробив за останні десятиліття. Однак ми вважаємо, що Китай створив би нову цінність у світовому порядку, якби – а в нього є для цього засоби – поклав край колоніальній війні Путіна в Україні. Замість "вовка-воїна" ми б воліли бачити в Китаї посланця миру", – наголосив міністр.

На його думку, світова спільнота не повинна закривати очі на поведінку країн, які підтримують війну РФ проти України та створюють так звану "вісь хаосу".

Зокрема, він згадав Північну Корею, яка постачає Росії зброю та надає солдатів, а також про Іран, який передав росіянам технології для виробництва ударних безпілотників.