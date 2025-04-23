Глава МИД Польши: Вместо "волка-воина" мы хотели бы видеть в Китае посланника мира
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что Китай может повлиять на российского диктатора Владимира Путина, чтобы положить конец войне России против Украины. Такое мнение глава польской дипломатии выразил в ходе выступления в Сейме, передает медиа PAP.
Сикорский оценил российско-китайское сотрудничество как тревожное. По его словам, Польша уважает китайскую нацию и ее великую культуру.
"У нас разный подход к правам человека, но мы восхищаемся модернизационным скачком, который Китай совершил за последние десятилетия. Однако мы считаем, что Китай создал бы новую ценность в мировом порядке, если бы – а у него есть для этого средства – положил конец колониальной войне Путина в Украине. Вместо "волка-воина" мы хотели бы видеть в Китае посланника мира", — подчеркнул министр.
По его мнению, мировое сообщество не должно закрывать глаза на поведение стран, поддерживающих войну РФ против Украины и создающих так называемую "ось хаоса".
В частности, он упомянул Северную Корею, которая поставляет России оружие и предоставляет солдат, а также Иран, передавший россиянам технологии для производства ударных беспилотников.
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