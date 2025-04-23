Глава МИД Польши: Вместо "волка-воина" мы хотели бы видеть в Китае посланника мира

Радослав Сикорский (Фото: Mohamed Hossam/EPA)

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что Китай может повлиять на российского диктатора Владимира Путина, чтобы положить конец войне России против Украины. Такое мнение глава польской дипломатии выразил в ходе выступления в Сейме, передает медиа PAP.

Сикорский оценил российско-китайское сотрудничество как тревожное. По его словам, Польша уважает китайскую нацию и ее великую культуру.

"У нас разный подход к правам человека, но мы восхищаемся модернизационным скачком, который Китай совершил за последние десятилетия. Однако мы считаем, что Китай создал бы новую ценность в мировом порядке, если бы – а у него есть для этого средства – положил конец колониальной войне Путина в Украине. Вместо "волка-воина" мы хотели бы видеть в Китае посланника мира", — подчеркнул министр.

По его мнению, мировое сообщество не должно закрывать глаза на поведение стран, поддерживающих войну РФ против Украины и создающих так называемую "ось хаоса".

В частности, он упомянул Северную Корею, которая поставляет России оружие и предоставляет солдат, а также Иран, передавший россиянам технологии для производства ударных беспилотников.