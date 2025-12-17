Громадяни Грузії більше не зможуть голосувати на парламентських виборах з-за кордону

Дільниці для голосування на виборах до парламенту Грузії відтепер не відкриватимуть за кордоном

Прапор Грузії (Фото: David Mdzinarishvili/EPA)

Парламент Грузії у третьому читанні затвердив проєкт нової редакції Виборчого кодексу, згідно з яким, виборчі дільниці за кордоном відкриватися більше не будуть. Про це повідомило медіа Грузія Online.

Одним з головних нововведень виборчого законодавства, запропонованого депутатами керівної Грузинської мрії, є те, що під час парламентських виборів для громадян Грузії, які проживають за межами країни, виборчі дільниці за кордоном відкриватися більше не будуть.

Як і муніципальні вибори, парламентські вибори проводитимуться лише на території Грузії.

Відповідно до цього ж проєкту, будь-яка партія зобов'язана висувати кандидатів як на парламентських, так і на муніципальних виборах тільки з-поміж членів політичної сили. Можливість висувати безпартійних кандидатів буде лише в ініціативних груп.

Крім того, уточнюються правила фото- та відеознімання на виборчих дільницях, також змінюються питання, пов'язані з випровадженням із будівлі у день виборів.

Паралельно з цим спрощується процедура реєстрації кандидатів. Зокрема, більше не потрібно представляти облікові картки, пише медіа.

6 листопада повідомлялося, що у Грузії розпочато кримінальне переслідування восьми опозиціонерів за статтями про саботаж та заклики до повалення влади.

17 грудня у Грузинській мрії розповіли про плани заборонити громадянам країни, які мешкають поза її межами, брати участь у виборах з-за кордону.